“Ha funcionado al límite de su capacidad”: alcalde Vodanovic y ministro De Grange descartan desborde de canal Santa Marta

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; junto al biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis De Grange, descartaron este viernes que exista la posibilidad de un desborde por las intensas lluvias del canal Santa Marta, gracias a los trabajos de entubamiento en la zona.

Hasta el sector de Camino a Melipilla con Tres Poniente llegaron las autoridades para evaluar la condición que presenta el curso de agua, que en ocasiones anteriores ha afectado a la población por generar desbordes debido a la gran cantidad de agua que lleva, además de la basura que obstruye el cauce.

Desde el lugar, el alcalde Vodanovic afirmó que “estamos en una situación bien crítica a nivel comunal, pero desplegados dando respuesta a la gente”.

“Hay una confusión sobre cómo funciona el sistema de entubamiento del canal Santa Marta, que lleva equívocamente a hablar de desborde”, partió explicando, según recogió 24 Horas.

En esa línea, el jefe comunal afirmó que “el canal no se ha desbordado ni tiene riesgo de desborde. Su diseño está hecho para que funcione a máxima capacidad y de esa forma va drenando el agua por un entubamiento que está subterráneo, por debajo de nosotros".

“En caso que se llegase a desbordar, si cayera mucha más agua, va a drenar su agua hacia Camino a Melipilla, y no hacia las viviendas. Su diseño está estipulado así“, aseguró Vodanovic.

El jefe comunal afirmó que la condición segura del canal Santa Marta se debe a los trabajos de entubamiento, que se desarrolla en tres etapas y que en el punto que se supervisaba, ya están concluidas.

“De no haber otras de entubamiento eso se nos habría desbordado hace dos horas (...) no lo está porque está esa obra. El canal Santa Marta tiene una gran extensión. El proyecto de entubamiento requiere de tres etapas y recién se finalizó la primera de las tres, en el sector de Camino a Melipilla con Tres Poniente, que es la más crítica”, explicó.

“La obra está respondiendo”, agregó Vodanovic, quien fue enfático en señalar que “no hay riesgo de desborde” y reclamó ante la falta de colectores de aguaslluvias en Camino a Melipilla.

A su vez, el biministro De Grange, recalcó que “esta obra permite que el volumen de agua del canal Santa Marta no se desborde como años anteriores, que incluso obligaba a cerrar la calle”.

“Esta situación de agua por sobre Camino a Melipilla iba a ocurrir (de anegamiento de agua), el tema relevante es que la obra de infraestructura que desarrolló el MOP junto al municipio, permite que una parte importante del Canal Santa Marta, haga un bypass, y que permita -con alguna dificultad- que los vehículos sigan circulando”, afirmó el titular de Obras Públicas.

La autoridad explicó que con la cantidad de agua caída actualmente “ha aguantado bien, pero si las lluvias aumentaran en intensidad por hora, esto podría verse más complicado”.

“Esperamos como hasta ahora, que ha funcionado al límite de su capacidad, pero ha funcionado”, zanjó el ministro De Grange.