Sistema frontal deja 459.286 clientes sin luz: Valparaíso, La Araucanía y Coquimbo concentran la mayor afectación

El sistema frontal que afecta a gran parte del país mantiene a 459.286 clientes sin suministro eléctrico, de acuerdo con el último balance de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), actualizado a las 19.00 horas de este jueves.

La Región de Valparaíso es la más afectada, con 227.886 clientes sin energía, seguida por La Araucanía, con 79.105, y Coquimbo, con 47.162. Más atrás aparecen la Región Metropolitana, con 30.716 clientes afectados; Biobío, con 19.528; y Maule, con 17.884.

También se registran interrupciones del suministro en Los Lagos (13.324 clientes), Los Ríos (11.366), O’Higgins (6.788) y Ñuble (5.248), mientras que el resto de las regiones reportan afectaciones de menor magnitud.

Según la SEC, al momento del reporte el 94,3% de los clientes del país mantenía el servicio eléctrico normal.