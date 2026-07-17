Declaran alerta roja para María Pinto por amenaza de desborde del canal Mercedes y activación de quebradas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la tarde de este jueves alerta roja para la comuna de María Pinto, en la Región Metropolitana, debido a las condiciones generadas por el sistema frontal que afecta a varias regiones del país..

Según informó el organismo, el canal Mercedes presenta amenaza de desborde y se reportó la activación de diversas quebradas en la comuna, situación que genera condiciones de riesgo para la población de los sectores Améstica, Santa Emilia y Baracaldo.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y estará vigente desde este jueves y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Senapred indicó que, con la declaración de alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia y controlar la situación, considerando la extensión y severidad del evento meteorológico.