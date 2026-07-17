Senapred activa alerta SAE y llama a evitar la ribera del río Petorca por riesgo de crecida
La medida preventiva rige para las comunas de Petorca y La Ligua
En medio del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta preventiva por riesgo de crecida del río Petorca, en las comunas de Petorca y La Ligua, Región de Valparaíso.
El organismo llamó a la población a evitar acercarse a la ribera del río y activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar el alertamiento preventivo.
Senapred instó a la ciudadanía a mantenerse alejada del cauce y seguir las instrucciones de las autoridades mientras persistan las condiciones derivadas del sistema frontal.
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