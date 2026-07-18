Gobernador Orrego: “Dependiendo de cómo se normalice la curva de lluvia, vamos a ver cuánto más resiste la ciudad”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó el funcionamiento de la ciudad en medio del sistema frontal que ya acumula 90 mm caídos sobre Santiago.

En un recorrido por el canal Santa Marta, en Camino a Melipilla, junto al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, la autoridad entregó un balance sobre la respuesta de la capital frente a las intensas lluvias.

“Tenemos calles anegadas y alcantarillados que han colapsado en distintos lugares de la ciudad”, afirmó Orrego.

En esa línea, afirmó que “llevamos 90 mm y todavía faltan 50 mm más, o sea, dependiendo de cómo se normalice la curva de lluvia, vamos a ver cuánto más resiste la ciudad, pero esto no ha terminado”.

Al mismo tiempo, la autoridad señaló que “está nevando de San Gabriel hacia arriba, lo que es una muy buena noticia; está nevando de la curva 15 de camino a Farellones para arriba, es bueno”.

“Mientras más nieve, más baja es la isoterma y eso es bueno para no activar las quebradas, que es el gran riesgo que tiene la parte alta de la ciudad”, relevó Orrego.