Declaran alerta roja para provincias de Limarí y Choapa en Región de Coquimbo por sistema frontal

La Dirección Regional del Senapred declaró alerta roja para las provincias de Limarí y Choapa, en la Región de Coquimbo, debido al sistema frontal que afecta a la zona y que contempla precipitaciones intensas, fuertes vientos, nevadas y riesgo de remociones en masa.

La decisión se adoptó en coordinación con la Delegación Presidencial Regional y se mantendrá vigente hasta que las condiciones así lo ameriten. En tanto, la provincia de Elqui continúa bajo alerta amarilla.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para la región permanecen vigentes una alarma por precipitaciones intensas; alertas por precipitaciones moderadas a fuertes, viento moderado a fuerte y nevadas con ventiscas; además de avisos por tormentas eléctricas, viento y nevadas.

Los pronósticos consideran precipitaciones de entre 30 y 50 milímetros diarios entre el viernes y el domingo en el litoral, la cordillera de la costa y los valles precordilleranos, mientras que en la cordillera se esperan entre 80 y 100 centímetros de nieve por jornada. Asimismo, se prevén vientos de hasta 90 km/h en sectores cordilleranos y rachas de hasta 70 km/h en otras zonas de la región.

A ello se suma un aviso de marejadas anormales emitido por el Centro Meteorológico de la Armada para el tramo comprendido entre Huasco y el Golfo de Penas, incluido el archipiélago Juan Fernández, vigente entre el jueves 16 y el sábado 18 de julio.

Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó que existe una alta probabilidad de aluviones y derrumbes en el litoral, la cordillera de la costa, los valles precordilleranos y la precordillera, mientras que en la cordillera el riesgo es bajo.

Con la declaración de la alerta roja, Senapred señaló que se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, considerando la extensión y severidad del evento meteorológico.