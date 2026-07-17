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    Ministro Arrau y general Araya visitan a carabineros atacados en Lo Espejo: uniformados están fuera de riesgo vital

    El subteniente Nicolás Veloso y el cabo primero Luciano Asensio permanecen en el hospital de la policía uniformada. El casco que usaba el uniformado de menor rango evitó una tragedia mayor.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, visitaron a los dos uniformados que fueron baleados en Lo Espejo la mañana de este viernes.

    “Afortunadamente no están en riesgo vital, pero son situaciones que son graves”, recalcó el general Araya en el Hospital de Carabineros durante la tarde.

    El subteniente Nicolás Veloso y el cabo primero Luciano Asensio resultaron heridos cuando se aprestaban a realizar una fiscalización preventiva a un sujeto que sacó un arma, presumiblemente automática, y les disparó para evitar el control.

    “Se negó a la fiscalización y se realizó este seguimiento. Estamos en este momento dispuestos a un trabajo completo, con un equipo multidisciplinario, con la totalidad de nuestro equipo especializado, con el apoyo del Grupo Operaciones Policiales para que den con el paradero de este criminal”, enfatizó el jefe máximo de la policía uniformada.

    Asencio recibió varios impactos.

    Veloso presentaba impactos en un glúteo y otro en el muslo con entrada y salida de proyectil.

    Asencio tenía heridas en la cara, un brazo, su abdomen y un muslo. El casco que usaba evitó que los disparos alcanzaran su cráneo, pero fue afectado por un proyectil en la zona lateral de su cara.

    Ambos están conscientes.

    El ministro Arrau manifestó que “hay que hablar de los derechos humanos y las garantías de las víctimas y de nuestras policías”.

    “Ellos están protegiéndonos, salen a la calle donde nadie más quiere ir, enfrentan estas situaciones que nadie quisiera enfrentar, y están ahí, haciendo su trabajo, y por tanto tenemos que hablar de los derechos de estos carabineros y de los derechos precisamente de las víctimas. Y es por eso que el llamado a todo el mundo político y a toda la sociedad es hacer este cambio cultural, este cambio de opinión en apoyo a nuestras policías irrestricto. Siempre”, sostuvo.

    Más sobre:PolicialCarabinerosLo EspejoMartín ArrauMarcelo Araya

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