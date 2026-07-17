Vozinha fue una de las sensaciones del Mundial. Sus actuaciones lo transformaron en un verdadero fenómeno. El parámetro más concluyente es la explosión que se produjo en sus redes sociales. Su cuenta en Instagram tiene más de 29 millones de seguidores. Al inicio del torneo, esa cifra, un parámetro perfectamente válido para medir popularidad, llegaba a los 50 mil.

El guardameta busca club. A los 41 años, terminó su vínculo con el Chaves, de la segunda división del fútbol portugués. Sus actuaciones en la portería de Cabo Verde y, sobre todo, el alcance que brindan sus millones de adeptos en las plataformas cibernéticas lo transforman en un objeto de deseo. Por un lado deportivo y, por otro, en términos de rentabilidad. Vozinha es, por estos días, una marca de éxito.

¿Vozinha a Colo Colo? La verdad detrás del interés albo por el arquero de Cabo Verde, sensación en el Mundial

En Chile, Colo Colo busca arquero. Los problemas físicos de Fernando de Paul y la inestabilidad del juvenil Gabriel Maureira, quien asumió el puesto que dejó vacante el exarquero de San Luis y Universidad de Chile, produjeron la necesidad en el cuerpo técnico de Fernando Ortiz. Hay una petición concreta en ese sentido, que la dirigencia que encabeza Aníbal Mosa intenta resolver mientras el plantel desarrolla la intertemporada en Colombia, donde este sábado enfrentará a Millonarios.

Es en ese contexto que el nombre de Vozinha fue propuesto como opción. En Macul, en todo caso, reconocen a El Deportivo que existen acercamientos con el entorno del golero, aunque se esfuerzan especialmente en cifrarlos como ‘preliminares’. Acotan, que, en términos periodísticos, es “una noticia en desarrollo”.

Vozinha y Messi.

En el Monumental se ilusionan. De hecho, la segunda parte de la confesión es en términos futbolísticos. “Sería un golazo”, afirman en la dirigencia alba. La condicionalidad está dada, precisamente, por las múltiples variables que influirían en la concreción de un acuerdo. Hay una poderosa: en pleno Mundial se comenzó a hablar de la opción de que el Inter Miami se transforme en la nueva casa del portero. El imán que significa Lionel Messi y la potente billetera del club del que David Beckham es copropietario son dos elementos con los que al Cacique se le puede complicar competir. Una muestra es que ya le arrebataron a Maximiliano Falcón.

Una opción atractiva

En el Cacique admiten que Vozinha que el jugador fue ofrecido. En Macul no es inusual que aparezcan propuestas vinculadas a nombres atractivos, como sucedió en su momento con Andy Carroll, quien en su mejor momento jugó en el Liverpool.

A Vozinha lo consideran algo así como “un lujo accesible”. Comparan su situación con otro fichaje estelar para su portería, hace ya más de una década: el arribo de Justo Villar. El paraguayo se transformó en una pieza vital en una escuadra que vivía, prácticamente, un proceso de resurrección.

Hay un ejemplo más cercano que también sirve a modo de comparación. Para el plantel femenino, los albos acaban de conseguir el retorno de Estefanía Banini, pieza angular para la obtención de la Copa Libertadores de 2012. El valor simbólico del fichaje disimula la variable de los 36 años de edad que tiene la jugadora.

En Macul, hay quienes apuestan a un contrato relativamente corto, que favorecería a ambas partes. “Un año y medio, quizás”, sostienen internamente. En ese plazo, si se mantiene la tendencia actual, Vozinha podría jugar la Copa Libertadores con los albos, con los que su impacto mediático seguiría creciendo y el club popular obtendría ganancias en el mismo sentido. En ese plazo, el golero debería mantener el rendimiento que lució actuando ante los mejores jugadores del planeta.