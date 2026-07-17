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    Política

    PS cuestiona rumbo de política exterior de Kast y lo acusa de emprender “un camino de sumisión al gobierno de Trump”

    La colectividad de oposición, mediante una declaración pública, criticó la participación en la “Shield of the Americas” y otras instancias convocadas por Washington, y apuntó dardos también al canciller Pérez Mackenna.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS, junto a parlamentarios de la colectividad. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    El Partido Socialista cuestionó en duros términos al gobierno del Presidente José Antonio Kast por el rumbo que ha tomado la política exterior nacional, liderada por el canciller Francisco Pérez Mackenna, por sus lazos con la administración del Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

    La colectividad de oposición, mediante una declaración pública, acusó a La Moneda de una postura sumisa ante las acciones del líder norteamericano. En concreto, la tienda liderada por la senadora Paulina Vodanovic apunta a la alianza “Shield of the Americas” y a la cumbre reciente encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

    En el texto, se señala que el PS “condena la campaña global de la administración estadounidense de Donald Trump contra los movimientos de izquierda y progresistas a los cuales busca asociar a la violencia terrorista, iniciativa a la cual el Gobierno de Chile se ha sumado sumisamente al concurrir a la cumbre de países convocada para dicho propósito por el Secretario de Estado de EE.UU."

    Además, apuntan que la instancia a la que asistió el ministro de Relaciones Exteriores chileno hace una semana “constituye un acto de hipocresía”, y recuerdan “el deleznable acto de terrorismo de la dictadura de Pinochet y del movimiento cubano de ultraderecha CORU en las calles de Washington, que cobró la vida del excanciller Orlando Letelier y de la ciudadana estadounidense Ronni Moffit”.

    “El Gobierno de Chile y su ´principal socio estratégico´ olvidan convenientemente la Operación Cóndor y los asesinatos y actos de terror contra líderes democráticos y disidentes de las dictaduras del Cono Sur, perpetrados por movimientos de ultraderecha y por las propias dictaduras, con conocimiento de EE,UU.“, remarcan.

    Los socialistas acusan que el Ejecutivo “ha emprendido un camino de sumisión al gobierno de Trump al integrar la alianza militar denominada ‘Escudo de las Américas’ y al participar en cumbres convocadas por Washington que pretenden satanizar a la izquierda y a los movimientos políticos que denuncian el creciente autoritarismo y represión política en EE.UU., y en América Latina".

    El PS, también en una declaración pública, en marzo pasado ya había repudiado la realización de la cumbre “Shield of the Americas” convocada por Trump, y en especial la participación del entonces presidente electo Kast.

    A ese encuentro, que fue el inicio de una alianza militar, asistieron un total de 12 mandatarios de la región, entre ellos -además de Kast- Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Nayib Bukele (El Salvador).

    En el texto dado a conocer este viernes, la tienda de París 873 también lanzó dardos al titular de RR.EE., por sus declaraciones en que destacó a Estados Unidos como el “principal socio estratégico” de Chile, luego de su visita a Washington. “Rompe con el principio de autonomía política de Chile frente a los intereses de potencias extranjeras, y con el propósito de promover los intereses nacionales sin alineamientos”, afirman.

    “Es igualmente falsa la afirmación del canciller de que sería necesario reparar los vínculos con EE.UU. que se habrían ‘resentido durante un tiempo’. La democracia ha construido a partir de la recuperación de la democracia en 1990 una relación constructiva y mutuamente beneficiosa con EE.UU., la cual, sin embargo, Trump deterioró al desconocer el tratado bilateral de libre comercio e imponer aranceles ilegales a Chile”, se lee en el escrito.

    Y agrega que “nuestro país, bajo diversos gobiernos, ha mantenido lazos pragmáticos con EE.UU., realizó exitosamente gestiones para continuar con el programa de visa waiver, y en la administración pasada, más allá de discrepancias legitimas sobre materias de interés global, se firmaron diversos acuerdos, incluso sobre seguridad".

    Finalmente, recriminan que “integrar una internacional reaccionaria es contario a los intereses nacionales y a los principios orientadores de la política exterior de Chile, fundada, entre otros, en el derecho internacional y la defensa y promoción de los DD.HH. El Partido Socialista reitera su condena a toda violencia terrorista, a los declives autoritarios en EE.UU., y hace un llamado al Gobierno de Chile a alejarse de alineamientos ideológicos que pueden causar daños irreparables al prestigio y a los intereses nacionales de nuestro país".

    Más sobre:Partido SocialistaPSJosé Antonio KastPolítica exteriorFrancisco Pérez MackennaCancillerMinisterio de Relaciones ExterioresGobierno

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