    PS “repudia” cumbre de Trump y pide que Kast aclare si suscribirá a alianza militar para enfrentar a carteles narco

    “El Partido Socialista se opone a que Chile integre una coalición militar ideológica, excluyente, que solo busca abordar los retos de seguridad de EE. UU. y que pretende limitar la soberanía nacional en materia de relaciones exteriores", dice la declaración pública.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Partido Socialista. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    En una declaración pública, el Partido Socialista manifestó su repudió a la realización de la cumbre “Shield of the Americas” convocada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que contó con la participación del presidente electo, José Antonio Kast.

    En el texto, la colectividad liderada por la senadora Paulina Vodanovic muestra su preocupación por el compromiso adquirido en la cita, a la que se refiere como “la conformación de una alianza militar para enfrentar a los carteles del narcotráfico y marginar del hemisferio a actores indeseables para Washington”.

    Al encuentro asistieron un total de 12 mandatarios de la región, entre ellos -además de Kast- Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Nayib Bukele (El Salvador).

    “Esta instancia, inaugurada en Florida, claramente busca reemplazar a las Cumbres de las Américas y adquiere un perfil ideológico al marginar a países claves en términos de peso económico y población, como Brasil, México y Colombia, entre otros. Además, opaca a una institución ya debilitada como la Organización de Estados Americanos”, se lee en el comunicado del PS.

    Asimismo, apunta que siguiendo su recientemente publicada “Estrategia de Seguridad Nacional”, Trump pretende revivir la Doctrina Monroe del siglo XIX, -que buscó marginar del hemisferio a influencias ajenas en esa época europeas-, “para afirmar sin tapujos que EE. UU. debe tener preeminencia en el hemisferio que define como “su” zona de influencia. Es decir, existe una abierta intención de coartar las relaciones autónomas que los países de la región establezcan según sus propios intereses nacionales".

    “En la reunión, Trump identificó a México como el país con los mayores carteles de la droga, amenazó con usar la fuerza letal contra ellos y manifestó, nuevamente, que esos carteles manejan México. La única manera de derrotar esos carteles, expresó Trump, es ‘desatando el poderío militar’”, expresa.

    Y luego agrega: “El Partido Socialista se opone a que Chile integre una coalición militar ideológica, excluyente, que solo busca abordar los retos de seguridad de EE. UU. y que pretende limitar la soberanía nacional en materia de relaciones exteriores. Además, en Chile las Fuerzas Armadas no están para combatir el narcotráfico ni los carteles asociados”.

    Santiago 4 de abril 2025. La Mesa directiva del Partido Socialista se reune por el caso de la senadora Isabel Allende, quien fue destituida en el marco de su participacion en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, inmueble que seria adquirido por el Estado para transformarlo en museo. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A la vez, pide que Kast aclare el nivel de compromiso con los anuncios de Trump en la cita en Miami: “El Partido Socialista demanda respuestas del presidente electo sobre si Chile suscribirá el compromiso adquirido en Doral una vez que asuma la presidencia y si avalará eventuales acciones bélicas contra el territorio soberano de México -país históricamente aliado de Chile-, en consonancia con la coalición militar que Chile integraría”.

    “Afirmaciones vagas del presidente electo, como que está a favor de la “coordinación” hemisférica en la lucha contra el crimen organizado, son insuficientes frente a las serias implicancias de esta coalición militar", remarca.

    También pide que “el Congreso Nacional se pronuncie al respecto, por las implicancias constitucionales de tal acuerdo”.

    Más sobre:Partido SocialistaJosé Antonio KastDonald TrumpShield of the AmericasEscudo de las Américas

    Presidencia del Senado: Núñez (RN) corre con estrecha mayoría ante falta de acuerdo

    Postulación de Jiles (PDG) a presidencia de la Cámara abre fisura en la futura izquierda opositora

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    Cómo cambió el lenguaje del gobierno de Boric en cuatro años

    La crisis que marcó a fuego a Boric durante su mandato

