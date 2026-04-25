José Maza critica posibles recortes presupuestario en Ciencia: “No queremos ser un país desarrollado”

El astrónomo José Maza lamentó las propuestas de reducción en el financiamiento de Ciencia y Tecnología, en torno al oficio del Ministerio de Hacienda donde se sugieren ajustes presupuestarios para 22 ministerios con miras al Presupuesto 2027.

Precisamente en Ciencias se propone no seguir con 11 iniciativas. Dentro de estas, se encuentran los Centros de Excelencia en Investigación Desarrollo en Áreas de Focalización Estratégicas, Fondo de Publicaciones Científicas, Becas de posgrado en Chile, Becas de posgrado en el extranjero y el Programa Iniciativa Científica Milenio.

Es por esto que, citando las inversiones que diferentes sectores del mundo hacen en investigación y desarrollo, el profesor Maza hizo hincapié en la baja cifra que ya tiene el país en la actualidad.

“Chile invierte en investigación y desarrollo un 0,36% de su Producto Interno Bruto (PIB). Es el país que menos invierte de toda la OCDE”, explicó. Asimismo, detalló que África subsahariana invierte el 0,44%; América Latina y el Cribe, en su generalidad, 0,62%; América del Norte, un 3,44%; Asia Oriental y el Pacífico un 2,82%; Corea del Sur, como país individual, un 5,21%.

En esta línea, el astrónomo afirmó que “durante los últimos 20 años Chile ha tratado de llegar al 1%. No lo ha conseguido, pero bueno, por lo menos lo ha intentado . El nuevo Gobierno de Chile no intenta subir las inversiones en investigación y desarrollo, al contrario: va a rebajar en un 20%”.

El premio nacional de ciencias exactas declaró que “por primera vez se nos dice que no queremos ser un país desarrollado, ni siquiera teniendo una masa crítica de grandes profesionales”.

Asimismo, señaló que “nos ofrecen que para el 2027 vamos a estar invirtiendo un 0,29%. Vamos a estar en la parte baja de lo que invierten los países africanos, más o menos por ahí vamos a quedar”.

Del mismo modo, agregó que “el modelo de desarrollo que nos están planteando como país es decir: ‘vengan a invertir acá, traigan toda su tecnología, traigan todos sus profesionales y sus equipos técnicos y Chile pone el paisaje’”. Así, Maza afirmó que no hay interés en tener desarrollo humano en el país.