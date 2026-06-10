CAE: La Moneda sale a responder a Boric y le enrostra que su promesa envalentonó a deudores

Una de las principales promesas de la campaña presidencial de Gabriel Boric fue la “condonación universal de las deudas estudiantiles” del Crédito con Aval del Estado (CAE). La medida estaba en el programa del entonces candidato que saltó a la fama con las movilizaciones por la educación en 2011, junto a una camada de dirigentes que luego formaron el Frente Amplio.

Esa promesa no se cumplió y, pese a que en la exadministración apuntan a un entendimiento técnico con la derecha, el proyecto no vio la luz.

La expectativa de que se condonaría la deuda del CAE, según, el gobierno desincentivó a los deudores a ponerse al día. Y hoy una parte de esos 550 mil morosos lamentan medidas como el embargo de sus cuentas bancarias.

La situación tocó uno de los temas más sentidos por el expresidente Boric, quien de manera inusual decidió romper el silencio público sobre temas de la contingencia y lanzar una ofensiva, por primera vez desde que dejó el poder, en contra del Mandatario Kast.

Lo hizo a través de X, a las 22.00 horas de este martes. “Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas”, escribió el expresidente. Luego, agregó: “Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”.

“Mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario”, prosiguió el exmandatario, quien también llamó a su sector a “levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio”.

Quienes han hablado con el Mandatario dan cuenta de que su diseño era evitar la coyuntura nacional lo máximo posible, razón que lo llevó a silenciar respuestas a las distintas críticas que recibió desde el oficialismo y el gobierno de Kast. El mismo plan lo llevó a centrarse en su proyección como liderazgo en el extranjero, que implicó dos giras en Europa en las que habló de temas más globales.

Sin embargo, a casi cumplir 100 días de haber dejado el poder, las mismas fuentes afirman que esta pudo haber sido la “gota que rebasó el vaso” para el expresidente. Esto al ser, al mismo tiempo, uno de los temas sensibles para él, por estar identificado desde su época parlamentaria con la materia.

En la misma línea que el expresidente Boric también han salido algunos de sus colaboradores. En radio Infinita, por ejemplo, el exministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC) salió a cuestionar la medida de la Tesorería. En el mismo medio, el exjefe de gabinete de Boric, Carlos Durán, cuestionó en términos similares a los del expresidente la polémica.

“Recién ayer se consolidó una AC contra un exministro del Presidente Boric. Llevamos semanas y meses con un gobierno y oficialismo que, cada tres palabras, menciona al gobierno del Presidente Boric. Nos enfrentamos a una coyuntura donde, paradojalmente, el oficialismo vota en contra del secreto bancario al mismo tiempo que, con la otra mano, interviene las cuentas corrientes”, dijo Carlos Durán.

En la oposición tampoco se han restado del tema. Solo 20 minutos después del tuit de Boric las diputadas Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider (FA) solicitaron una sesión especial en la Cámara de Diputados por los cobros del CAE. En el mundo parlamentario, sin embargo, descartan alguna coordinación con Boric para la ofensiva.

La Moneda apunta a sus antecesores

La arremetida de Boric por los embargos asociados a deudas del CAE encontró una rápida respuesta en el gobierno. A primera hora de este miércoles, desde La Moneda, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, rechazó los cuestionamientos del exmandatario.

Y es que el principal argumento de Boric para manifestarse contrario a las acciones de la Tesorería es la dureza aplicada a los deudores del CAE y la negativa del oficialismo a ampliar mecanismos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado, Alvarado salió a responder. “Son dos cosas totalmente distintas. Y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones”, afirmó el secretario de Estado.

El jefe político del gabinete fue más allá y aprovechó la controversia para recordar uno de los compromisos más emblemáticos de la administración frenteamplista. “Primero, él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE, si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar”, sostuvo.

En esa misma línea, Alvarado defendió la política de cobros impulsada por el Ejecutivo y argumentó que los embargos están dirigidos a personas que cuentan con ingresos suficientes para regularizar su situación. “Hoy día tienen ingresos suficientes, más de 3 millones y medio de pesos, no van a reprogramar y tenemos el legítimo derecho de cobrar esa plata que corresponde a todos los chilenos”, señaló.

El ministro también responsabilizó a las expectativas generadas durante el gobierno anterior por parte de la situación actual. “Obviamente, cuando a cientos, a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice ‘dejo de pagar’. En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está motivada por esa promesa”, afirmó.

Finalmente, Alvarado defendió la posición del gobierno de José Antonio Kast y reafirmó que no habrá cambios en la estrategia de recuperación de recursos. “Es un gobierno responsable y que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos, de personas que hace muchos años están debiendo y que tienen ingresos superiores a 3 millones y medio de pesos”, sostuvo.

Aunque el Presidente Kast no se ha referido al tema, las declaraciones del ministro terminaron configurando el primer intercambio público de alto voltaje entre Boric y la actual administración desde el cambio de mando. Un enfrentamiento que, además, reabrió la discusión sobre una de las promesas más complejas -con altas expectativas por parte de su electorado- del gobierno frenteamplista: la condonación del CAE, compromiso que finalmente no logró concretarse durante su paso por La Moneda.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se sumó a las críticas a los dichos del exmandatario señalando que “no tiene que mezclar los temas (…) Es gente que ha estudiado, que le ha ido bien y que no han pagado”.

También señaló que durante el Gobierno pasado “se propició una cultura distinta y la gente dejó de pagar (…) el 40% de los alumnos están hoy día en carreras que no les van a retornar. Yo hago un llamado a esos alumnos a que miren en qué están, que tengan cuidado de endeudarse para estudiar carreras en donde, a lo mejor, les van a dar menos futuro”.