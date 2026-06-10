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    Comisión de Vivienda rechaza reclamación de censura de Tatiana Urrutia (FA) en contra de Juan Carlos Beltrán (RN)

    La acción por parte de la diputada frenteamplista contra el presidente de la instancia legislativa se debió a una serie de situaciones ocurridas durante las sesiones del pasado 6 de mayo y del 13 del mismo mes, en las que habrían estado el exministro Carlos Montes, el actual secretario de Estado Iván Poduje y la contralora Dorothy Pérez.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    El diputado Juan Carlos Beltrán (RN), presidente de la Comisión de Vivienda

    La Comisión de Vivienda rechazó este miércoles una reclamación de censura presentada por la diputada frenteamplista Tatiana Urrutia en contra del presidente de la instancia, Juan Carlos Beltrán (RN).

    La parlamentaria justificó la petición “con la finalidad de que podamos mejorar y optimizar el funcionamiento de esta comisión”.

    En ese sentido, procedió a detallar los problemas acontecidos durante la sesión del pasado 6 de mayo, en la que habría asistido el exministro Carlos Montes para abordar un informe por parte de Contraloría.

    La diputada Tatiana Urrutia (FA) Dedvi Missene

    Dicha sesión estuvo marcada por un clima de alta tensión que hice saber ese mismo día en mi palabra. Se produjeron diversas conductas contrarias al reglamentos de esta corporación. Frente a ella, el presidente de la comisión, Juan Carlos Beltrán, omitió el cumplimiento de su deber reglamentario de mantener y resguardar el orden de la sesión, actuando de manera, a mi parecer, discrecional y permitiendo situaciones que implicaron falta de respeto a exautoridades”, detalló Urrutia sobre esta situación.

    Respecto a la sesión del 13 de mayo, en la que asistieron la contralora Dorothy Pérez y el ministro de Vivienda Iván Poduje, la parlamentaria enfatizó que “se produjeron nuevos incidentes que yo le atribuyo a una deficiente conducción de la comisión”.

    Conforme al reglamento de la corporación, corresponde al presidente dirigir las sesiones y velar por su adecuado desarrollo. Sin embargo, apartándose de los acuerdos adoptados en la sesión del 16 de abril, el presidente invitó al ministro sin informar previamente a la comisión. Recién nos enteramos en la ocasión y no distribuyó de manera razonable los tiempos de intervención para que ambos invitados pudieran exponer sus planteamientos”, explicó sobre lo ocurrido ese día.

    Además de lo anterior, Urrutia también abordó la polémica por amenazas y hostigamientos que acusó tras la sesión del 13 de mayo, de la que acusó que se generaron videos por parte de la Subsecretaría de Vivienda en contra de la parlamentaria.

    Tras la petición, diputados oficialistas salieron a la defensa de Beltrán.

    El republicano Cristián Neira enfatizó que “las formas del presidente de la comisión fueron siempre con respeto. No creo que den para una eventual censura”.

    En tanto, del mismo partido, Paz Charpentier acusó que “este tipo de reclamaciones solo hacen perder el tiempo”.

    “Si esta motivación fuera genuina, real y consistente, la diputada Urrutia no se habría opuesto a los 15 minutos adicionales que pedimos para que el ministro Poduje pudiera exponer en la comisión”, añadió.

    Así las cosas, finalmente la petición de Urrutia terminó por ser rechazada por tres votos a favor y nueve en contra.

    A favor de la censura estuvieron Ana María Gazmuri (AH), Emilia Nuyado (PS) y la propia Urrutia.

    En tanto, rechazaron Álvaro Jofré (PNL), Mario Olavarría (UDI), Macarena Santelices (Rep.), Lilian Betancourt (PDG), Javier Muñoz (DC), Omar Sabat (UDI) y los ya mencionados Neira, Charpentier y Beltrán.

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