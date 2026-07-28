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    El anuncio de Vozinha, el conflicto de Jona y un “anónimo” que amargó a la UC: el lado B del regreso de la Liga de Primera

    La competencia local ya está de vuelta tras la detención por el Mundial y el fin de semana dejó varias historias paralelas.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El anuncio de Vozinha, el conflicto de Jona y un “anónimo” que amargó a la UC: el lado B del regreso de la Liga de Primera. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Tras la detención por el Mundial, ya está de vuelta la Liga de Primera y el temporal se hizo notar en varias canchas. Las historias paralelas tampoco tardaron en aparecer.

    De hecho, el viernes, minutos antes de que Colo Colo le ganara a Deportes Limache en el primer partido de la decimosexta fecha y ratificara que es el principal favorito a quedarse con un nuevo título de Primera División, Aníbal Mosa rompió los esquemas y anunció la llegada de Vozinha. El presidente de Blanco y Negro se anticipó incluso a los canales oficiales del club.

    “La novedad es que hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que Vozinha se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país. Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante”, comentó en su arribo al estadio Monumental.

    Mosa aprovechó de defender su apuesta. “No es solo marketing, porque obviamente viene de hacer un muy buen Mundial. Deportivamente está muy apto y por eso lo traemos. Ahora, cuando se conjuga que tiene una connotación mundial tan grande, también nos interesa eso porque coloca a nuestro club en la órbita mundial”, dijo.

    Vozinha jugará en Colo Colo. Zhang Chen

    Al rato, Colo Colo superó a Limache, lo que a la postre le sirvió para aumentar su distancia en el liderato a 12 puntos. Esto último porque la UC se enredó el sábado ante Deportes La Serena. Pese a que el equipo de Daniel Garnero se imponía 2-0 en el Claro Arena, en cosa de minutos se vio abajo por 3-2. Las caras largas en Las Condes no cambiaron ni con el empate agónico de Fernando Zampedri.

    Tras el descanso, Felipe Gutiérrez dio paso a Gonzalo Figueroa y el atacante causó estragos para Universidad Católica. Anotó dos veces y asistió en la otra conquista. Recién llegado desde Deportivo Armenio, de la tercera división argentina, mostró sus credenciales contra un grande. El atacante no ocultó el entusiasmo que le generó el escenario del partido. “Cuando estaba entrando al estadio decía ‘no puede ser’ y más cuando entré a las instalaciones, dije ‘esto es una locura’. Fue una noche muy linda, muy buena para mí. Recibir de esta manera al país y cómo debuté, bueno, es algo genial”, dijo tras el encuentro.

    Pocos pensaron en San Carlos de Apoquindo que el atacante que entró a los 46′ con el número “2″ en la espalda les iba a amargar la jornada.

    Figueroa, el delantero con la dorsal "2". JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Justo antes del empate entre la UC y La Serena, en Talcahuano chocaron Huachipato y Cobresal y, coincidencia, fue exactamente el mismo marcador: 3-3. Un resultado poco habitual y que el sábado se dio en dos oportunidades. Ahí, además de los goles y la lluvia, las miradas estuvieron en el encontrón entre el árbitro Héctor Jona y el jugador Kevin Altez.

    Reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo”, escribió el juez en su informe. La imagen evidenció el conflicto entre ambos.

    El domingo, en tanto, dejó resultados importantes. Por ejemplo, también bajo el aguacero, Ñublense le ganó con claridad a Palestino (2-0). La U sufrió, pero venció a Audax Italiano (2-1) con una gran actuación de Eduardo Vargas, que le marcó al equipo que defendió el año pasado. Curiosamente, Turboman le había anotado a la U jugando por Audax hace un año y este fin de semana se dio vuelta la situación. Volvió a convertir en este partido, ahora con la camiseta contraria.

    El día terminó con la victoria de Deportes Concepción por 2-0 ante O’Higgins. El León de Collao suma cuatro victorias al hilo entre Copa Chile y Liga de Primera. Fernando Díaz sonríe y saca a los lilas de la zona de descenso.

    Todo terminó (por ahora) el lunes con el empate 1-1 entre Unión La Calera y Everton. Pero ojo: la lluvia no solo generó complicaciones en las canchas, sino también en la programación. El duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción fue postergado por la emergencia. Ambos quedan con un asterisco en la tabla de posiciones, a la espera de ponerse al día.

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