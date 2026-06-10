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    Los chilenos que sí van al Mundial: desde vacaciones a una odisea de más de 25 mil kilómetros por tierra

    Si bien el evento deportivo comienza este jueves, muchos compatriotas comenzaron a vivir la fiebre mundialera hace varias semanas. El hecho de que no juegue Chile no es un impedimento.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Algunos chilenos incluso llegarán en auto al Mundial.

    Este jueves 11 de junio comienza el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y si bien Chile no forma parte de la cita planetaria, muchos compatriotas viajarán de todas formas a disfrutar del evento deportivo.

    Aunque dicen que no es lo mismo, algunos fanáticos del fútbol decidieron viajar, reservar vuelos, hoteles o paquetes turísticos.

    Es el caso de Marc Reinecke (ingeniero comercial, 25 años), uno de los chilenos que viaja al Mundial. Y no lo hace de la manera convencional: llegará por tierra desde Chile, recorriendo inicialmente más de 6 mil kilómetros hasta México, para luego seguir a Estados Unidos y Canadá, e incluso Alaska, con lo que podría totalizar más de 25 mil kilómetros ida y vuelta.

    Imagen del proceso de construcción de la camper.

    Fanático del fútbol, el joven va documentado su travesía a través de Instagram y ahora detalla a La Tercera que con un amigo construyeron su propia camper y decidieron emprender la travesía.

    “⁠La idea surgió hace más de tres años cuando estábamos con dos amigos haciendo un viaje por la Carretera Austral. Nos dimos cuenta que el Mundial era relativamente cerca, o más bien, se podía llegar en auto. Ahí partió todo. Después de eso, hace como un año aproximadamente, empezamos a organizar todo. Los integrantes fueron cambiando y finalmente somos dos los que estamos viajando", señala Reinecke.

    Reinecke (de azul) en Colombia, rumbo al Mundial.

    El ingeniero comercial cuenta que están viajando en una Hyundai H1, del 2010. “Es de carga, por lo que venia prácticamente vacía atrás y nosotros mismos hicimos el diseño y la construcción. Le armamos estructura de madera en el interior para llevar todo lo necesario y una carpa de techo, que es donde dormimos”.

    El viaje empezó el 8 de marzo desde Santiago y ya vivió su primera experiencia futbolera en Colombia, tras asistir a un partido de Millonarios, en Bogotá. “La ruta la vamos viendo día a día, pero ahora ya estamos más cortos de tiempo, porque estamos en Nicaragua. La idea es estar en Dallas para la semifinal del 14 de julio, en Atlanta para la semifinal del 15 de julio, y después en Nueva York para la final el 19″, revela.

    El joven, eso sí, reconoce que aún no tienen entradas para los partidos mencionados, “y viendo los precios, dudo que tengamos, pero la idea de todas formas es estar en esas tres ciudades para esos tres grandes partidos. Principalmente estar ahí, vivir todo ese ambiente mundialero que debe ser único”.

    Imagen de la camper.

    “La vuelta aún no sabemos bien cómo será, porque la idea es después del Mundial seguir hacia el norte, para llegar a Canadá y quizás Alaska, pero como ha sido la tónica un poco del viaje, lo vamos a ir viendo día a día probablemente”, añade.

    “Hace mucho tiempo que teníamos ganas de hacer algo diferente e inolvidable, y la verdad esta fue como la excusa perfecta. Lo hemos pasado increíble, ha sido una experiencia única, y tenemos muchas ganas de seguir viajando y conociendo", cierra.

    Al viaje de estos amigos se suma un grupo de chilenos que viven en Seattle, Estados Unidos, que también irán al Mundial. Ellos sí cuentan con entradas. En la ciudad, ubicada en la costa oeste norteamericana, se disputarán cuatro partidos de la fase de grupos y dos de la fase decisiva.

    Daiana Mediña, gerente de Marca & Prensa de Cocha, explica que mucha gente viaja para el Mundial y aprovecha de tomarse vacaciones. “Los destinos más demandados reflejan un interés por el descanso, las experiencias de playa, la gastronomía y el turismo urbano”.

    “En el caso de quienes eventualmente planifiquen viajar durante el Mundial, la tendencia será combinar la asistencia a eventos deportivos con actividades turísticas, aprovechando la oportunidad para conocer distintos destinos dentro de Norteamérica”, señala Mediña.

    Esta última revela que la mayor parte de la demanda se concentra en paquetes que combinan vuelo y alojamiento, “ya que permiten planificar el viaje de manera más conveniente y acceder a mejores tarifas. También existe interés por viajes a medida, especialmente en destinos de larga distancia, donde los pasajeros buscan incorporar servicios adicionales como asistencia en viaje, excursiones o traslados”.

    Y ¿qué tipo de alojamiento eligen? “Los viajeros suelen privilegiar hoteles de tres y cuatro estrellas, buscando una combinación entre ubicación, comodidad y precio. En destinos vacacionales también existe una creciente preferencia por resorts all inclusive, especialmente en el Caribe, mientras que para viajes urbanos se valoran alojamientos cercanos a los principales atractivos turísticos y con buena conectividad”, indica.

    Muchos chilenos viajarán a Norteamérica para el Mundial.

    Dependiendo del país, se requieren de ciertos documentos o permisos para poder ingresar. “Los requisitos varían según el país de destino, por lo que siempre recomendamos revisar las condiciones migratorias vigentes antes de viajar. En el caso de Estados Unidos, los ciudadanos chilenos pueden ingresar bajo el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), siempre que cuenten con pasaporte electrónico vigente y una autorización ESTA aprobada antes del viaje”, indica Mediña.

    “Para México, los viajeros chilenos no requieren visa para estadías de turismo de corta duración, mientras que para Canadá existen distintas alternativas de ingreso dependiendo del perfil del pasajero y sus antecedentes de viaje, por lo que es importante revisar cada caso con anticipación”, añade esta última.

    Además de la documentación obligatoria, “recomendamos contratar asistencia en viaje con cobertura médica internacional. Considerando que se trata de desplazamientos de larga distancia y de un evento que movilizará a millones de personas, contar con protección ante imprevistos médicos, cancelaciones, pérdidas de equipaje o cambios en los itinerarios entrega mayor tranquilidad y respaldo durante toda la experiencia”, sostiene la gerente de Cocha.

    Más sobre:NacionalMundialViajeChilenosMarc ReineckeCocha

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