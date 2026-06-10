“¿Piensas que estos maricos son un juego?”: las conversaciones entre la ejecutiva bancaria y su pareja del Tren de Aragua

“La mujer de mi vida” .

Con ese nombre tenía guardado Joel “Lermitage” Díaz, productor de eventos venezolano ligado al Tren de Aragua, a su pareja, Rossana Blanco Blanco.

Ambos se encuentran como imputados en una de las últimas investigaciones que está llevando el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI). Él por ser parte de los extorsionadores de locales nocturnos y ella por mover cuentas en su trabajo como funcionaria externa de BancoEstado y contrabandear vehículos hacia Venezuela.

Según un informe de la Brigada de Crimen Organizado de la PDI (Brico), Díaz y Blanco eran parte fundamental de la facción denominada como “Los Shelbys”, grupo liderado por Jefrey Jesús Miranda Pinto, un sujeto venezolano apodado como “El Yefri” y quien se ha mantenido dando órdenes desde su país.

La pareja, ambos en prisión preventiva, fueron formalizados el domingo junto a otros 15 sujetos en uno de los golpes más profundos que ha sufrido la banda de origen venezolano.

Si para Díaz, Blanco era “la mujer de su vida”, la mujer tenía guardado el contacto como “Mi papi”. En el citado informe de la PDI se pudo establecer que las comunicaciones que mantenían daban cuenta de las operaciones delictuales que ejecutaron, siempre con la venia del Yefri, uno de los líderes más importantes de la organización criminal hoy día. En algún punto, la mujer reprochó a Díaz por el camino que estaba tomando con sus actividades y sus “amistades”.

Los diálogos

“Lermitage” desempeñaba “un rol estratégico y multifuncional en la estructura operativa asentada en territorio nacional, actuando bajo las instrucciones directas del líder de la organización criminal”, dice el informe.

Pero ese rol no se limitaba solo a dirigir fiestas. De acuerdo a los policías, tenía un rol en identificar víctimas, revisar su situación económica y redes de contacto. Todo en el marco de eventos nocturnos, los que los venezolanos llaman “la rumba”.

Por su lado, Blanco no solo efectuaba labores ilícitas en BancoEstado, también tenía participación en las extorsiones de las fiestas, hoy uno de los negocios más lucrativos del Tren de Aragua.

El 25 de marzo de este año, a las 14.38, Díaz y Blanco sostuvieron un diálogo por WhatsApp que llamó la atención de los policías. Allí se puede apreciar un desacuerdo con un local nocturno y donde esperan que Yefri tome una decisión sobre qué hacer. La mujer incita a su pareja a hablarle al líder.

Blanco: Métele casquillo a Yefri para que les cobre más.

Díaz: Hay que hacerlo bien, mami. Para que se lea bien y se entienda bien.

Blanco: Claro. Y te voy a enviar bien todo. Para que convienes. Lee este. Queremos comunicarles que no realizaremos más eventos los días domingo en el local xxx. Ya que a pesar de nuestros esfuerzos por negociar un pago de arrendamiento justo, acorde al mercado y situación país, no fue posible...

Blanco: Dile a Yefri. Y dile como consejo que puedo hacer así para que se crea la gran vaina y ver si te ayuda.

Díaz: Una cagada totalmente. Yo creo que son ellos porque no tienen publicidad de rumba. Y ellos todos los lunes publican su flyer.

Blanco: Qué bolas. Dile a Yefri. Llámalo y dile para ver qué va a hacer.

La conversación, según la PDI, puede tener relación con un desacuerdo que tuvo “Lermitage” con el lugar Vicuña Club “Rústica”.

Desencuentro

En otro diálogo sin fecha, ella le recrimina sus acciones. No queda claro si esto fue antes o después del diálogo anterior, pero da cuenta, dice la PDI, de dos cosas: que el sujeto tiene nexos con la cúpula de la banda y que están utilizando el borrado de mensajes para no dejar huellas.

Blanco: Esas son las consecuencias de ser un inmaduro y relacionarte con gente que te resta, que no te aporta nada. Bueno, que solo te ha dejado mal parado en todos lados y sobre todo sin ningún beneficio de nada. Ahora escoge entre tu vida así como estás en libertad sin dar explicaciones e ir donde te da la gana o tus “amigos”. Todo lo que haces tarde o temprano tiene consecuencias.

Díaz: ¿Tú piensas que esas personas son un juego? O estos maricos me están echando cubitos por envidia, no entiendo, esa vaina está a nombre mío weón".

Blanco: Claro que no. Sigue con tus malas juntas y jurando que estás haciendo bien al relacionarse con esa gente que no te aporta nada.

Díaz: Imagínate con esos mensajes, bueno, culpable de una vez, vale.

Blanco: Que de paso te involucran en asuntos donde no tienes nada que ver, solo por ser amigo de ellos.

Díaz: Si vas a escribir esas cosas, mejor no las escribes.

Blanco: Tú piensas lo que quieras, yo estoy siendo bien clara.

Díaz: Por aquí que va, ya voy a eliminar esos mensajes.