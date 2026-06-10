Tenían que ser solo por ocho meses: los cinco casos en que el Registro Civil emitió erróneamente cédulas a migrantes

Durante la jornada de ayer martes el director nacional del Registro Civil e Identificación, Omar Morales, repitió de manera enfática que la entidad nunca ha emitido documentos a personas migrantes que mantengan situación irregular en el país.

Lo hizo en entrevista con La Tercera y luego ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, donde el profesional fue convocado para explicar eventuales irregularidades en la entrega de cédulas de identidad a extranjeros.

Las alertas se encendieron luego de que Ciper accediera a antecedentes que daban cuenta de algunas inconsistencias que en su momento reportó el Servicio Nacional de Migraciones, aunque Morales salió a clarificar el asunto y detalló que sólo hay cinco casos en que emitieron cédulas con errores.

Esos casos, de acuerdo con los antecedentes, corresponden a personas que estaban en situación de refugio en Chile y que, por tanto, efectivamente accederían a la documentación. El problema, como reconoció Morales, fue que al procesar los antecedentes hubo un error y se concedió la cédula con una vigencia mayor a la establecida.

En lugar de que se les entregaran carnet que debían tener una validez de ocho meses, se les emitieron con una vigencia de cinco años.

Según el director, eso lo detectaron rápidamente e hicieron los procedimientos que corresponden. Se bloquearon dichas cédulas, se contactaron a las personas, se emitieron nuevos documentos y no habrían existido inconvenientes.

“Sólo detectamos los cinco casos que mencionaba de personas por refugio. Hoy no hay ninguna cédula emitida respecto de un migrante irregular, somos categóricos porque hemos chequeado todo respecto de la información que tenemos con Migraciones. Si Migraciones detecta algo, nos informa y nosotros procedemos a hacer los cambios. Eso es parte del procedimiento”, sostuvo Morales a este medio.

Omar Morales, director nacional Registro Civil. PEDRO RODRIGUEZ

De todas maneras, Contraloría pidió al Registro Civil que informara sobre la situación , para así hacer los chequeos correspondientes y despejar cualquier duda que pudiese existir sobre la entrega de documentación a extranjeros.

La Tercera tuvo acceso a mayores detalles sobre los casos en que se entregaron cédulas con error en su vigencia. Dado que se trata de personas en situación de refugio, eso sí, sus identidades se mantendrán bajo reserva.

El primer caso corresponde a un refugiado respecto del cual hubo un error en la atención del 20 de enero de 2025. Detectada la falencia, funcionarios del Registro Civil se pusieron en contacto y la cédula errónea se devolvió el 27 de marzo de ese mismo año y se le generó un nuevo documento con la residencia temporal correcta. Hoy las renovaciones de esta personas son correctas y tiene su cédula vigente.

En el segundo caso se detectó error en la emisión de su documento que derivó de la atención que recibió con fecha 20 de enero de 2025. Tal como en el caso anterior, se tomó contacto para que devolviera dicho carnet y se le volvió a imprimir de manera correcta el mismo 27 de marzo de 2025. Hoy esta persona mantiene renovación correcta y cédula vigente.

En la tercera irregularidad se emitió una cédula con error la jornada del 28 de enero de 2025, aunque el 4 de septiembre de 2025 se logró subsanar del todo con la nueva emisión, la que se mantiene vigente.

En el cuarto caso la cédula mal emitida se registró a propósito de una atención realizada el 8 de mayo de 2024. Se corrigió el error y se materializó su renovación de manera correcta el 30 de julio de 2025. Si bien este es el caso en que la persona en cuestión mantuvo por más tiempo la cédula con error, se acercó al servicio y concretó el procedimiento. Hoy mantiene cédula vigente.

El último caso corresponde a un error que se presentó tras la atención del 5 de febrero de 2025 y cuando se acercó para hacer la renovación que le correspondía, el 1 de agosto de 2025, se le rechazó la emisión por sistema por motivos reglamentarios, ya que había vencido su residencia de acuerdo antecedentes presentados ante el Servicio de Migraciones. Esta persona ya no posee cédula vigente.