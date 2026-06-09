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    Errores en cédulas de migrantes: diputados de comisión de Gobierno escuchan a Omar Morales y convocan a Thayer

    El director del Registro Civil afirmó que hubo cinco casos con un problema en la emisión y dijo que la cifra de 14 mil carnets entregados a extranjeros indocumentados es "falsa, total y absolutamente”

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados acordó invitar al exdirector de Migraciones Luis Eduardo Thayer para abordar la entrega de cédulas con residencia definitiva a solicitantes de refugio que no reunían los requisitos para ello.

    Tal entrega se efectuó entre diciembre de 2024 y mayo de 2025.

    Este martes, la instancia que preside la diputada Joanna Pérez escuchó al director del Registro Civil Omar Morales, que ratificó el planteamiento que hizo en La Tercera en torno a que “no hay ninguna cédula emitida respecto de un migrante irregular”.

    “Quiero precisar que esta cifra que ha estado circulando de 14.000 cédulas emitidas de extranjeros indocumentados que no correspondían, es falsa, total y absolutamente”, afirmó.

    Morales precisó que hubo cinco casos con un problema en la emisión.

    “Lo asumimos, hubo un error ahí y ese error fue subsanado inmediatamente por cuanto una vez detectada la situación esas cédulas quedan sin vigencia y se procede a contactar a las personas para que vayan y nuevamente capturen su nueva cédula que va a tener la visa correspondiente”, agregó.

    El director del Registro Civil explicó que no se dispuso ningún procedimiento disciplinario atendiendo que la situación fue detectada y resuelta.

    Asimismo, descartó que el Servicio de Migraciones haya incidido en lo ocurrido y valoró la coordinación que mantienen con la entidad.

    “Tenemos una mesa técnica de trabajo con Migraciones y quiero destacar el gran trabajo que está haciendo el actual director Frank Sauerbaum con el cual yo ya me he reunido dos veces en menos de un mes. Lamentablemente, con la administración anterior no tuve esa posibilidad y debo decirles que nosotros respondemos y aquí mis respuestas están”, indicó Morales, asegurando que respondieron a las consultas que Thayer les hizo llegar en su momento sobre el asunto.

    Thayer se excusó de asistir a la sesión de este martes.

    Más sobre:MigracionesLuis Eduardo ThayerRegistro CivilCámara de DiputadosJoanna Pérez

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