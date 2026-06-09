Director del Registro Civil por carnets con error: “No hay ninguna cédula emitida respecto de un migrante irregular”

Gran alerta se generó por los antecedentes que daban cuenta de errores en la entrega de cédulas de identidad por parte del Registro Civil a extranjeros que presuntamente no cumplían los requisitos.

De acuerdo con un reportaje de Ciper, el organismo habría emitido documentos que no correspondían a solicitantes de refugio , entre diciembre 2024 y mayo de 2025, y cifraba en 14 mil los casos en que había información inconsistente.

Por lo mismo, no sólo parlamentarios oficiaron al director nacional, Omar Morales, para que expusiera sobre la situación ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, sino que la Contraloría también requirió antecedentes para despejar lo ocurrido .

En entrevista con La Tercera, eso sí, el director nacional aterrizó las cifras, y aunque dio cuenta de que efectivamente se detectaron errores en la emisión de cédulas, aclaró que sólo fueron cinco casos en que se extendió el citado documento por más tiempo del que correspondía. En lugar de tener una vigencia de 8 meses, emitieron carnet que eran válidos por cinco años.

¿Cómo se detecta esta situación? ¿Se entregaron cédulas a personas que no cumplían con los requisitos?

Lamentamos profundamente esta confusión que se ha generado. Es una situación muy acotada, y que surge a propósito de una información que maneja migraciones y que se nos envía a nosotros. El año pasado recibimos un oficio del exdirector Luis Thayer, que se fechó el 24 de marzo de 2025, pero que salió de migraciones el 10 de abril de ese año, llegando a nuestras dependencias el 15 de abril del año 2025.

Esa fue la primera alerta.

Exacto. Ahí se dio cuenta de tres situaciones. Una correspondía a un proceso que estaba correcto, y en los otros dos casos había un error en la emisión de la respectiva cédula. El visado era por ocho meses y se emitió un documento que tenía una vigencia de cinco años, pero era título de refugio. Esos dos casos fueron corregidos inmediatamente una vez que se tomó conocimiento.

Entonces eran personas que sí podían acceder a cédula, pero por un plazo menor. ¿Cómo se genera el error?

Tenemos que reconocer que en esos dos casos se generó un error en el Registro Civil. El funcionario, al momento de hacer la respectiva emisión, porque en ese momento había un procedimiento manual que hoy ya es automatizado, leyó mal la fila correspondiente. Y al leer mal la fila, generó un error. Un error de borde, estas situaciones no son habituales. No es que todos los días tengamos situaciones de este tipo. A diario, de hecho, se inician procesos de 2.000 cédulas para extranjeros. Pero bueno, hubo un error en nuestro servicio producto de una mala interpretación de la información que generó que dos de las tres cédulas que se reportaban en ese minuto tuvieran esa inconsistencia.

¿Qué se hizo en esos casos?

Inmediatamente procedimos a hacer la correspondiente caducación y bloqueo del documento, con lo que ya no se puede utilizar, y además se emitieron nuevamente esas dos cédulas, que las personas retiraron. Como eran personas de refugio, son personas que están identificadas, que están en lugares donde se puede acceder a ellos y se hicieron las comunicaciones respectivas.

¿Se hicieron revisiones más amplias? ¿Revisaron más casos que los observados por Migraciones en ese minuto?

Dada esta situación, nuestro jefe de identificación y la persona encargada de los temas de refugio en Migraciones, que tiene una comunicación directa, abrieron este asunto. Hicieron un análisis más fino y detectaron otros tres casos. O sea, detectamos un total de cinco casos con error. Luego de eso, que fue en abril del año pasado, no hemos tenido más problemas con temas de refugio. Pero sí, se nos abre la preocupación y nosotros iniciamos proactivamente una revisión, esto a nivel tecnológico, de la homologación de las bases de datos.

¿Por eventuales nuevos errores derivados de la modificación de sistemas que hicieron a fines de 2024?

A propósito de la entrada en vigencia del nuevo sistema de identificación, se fijaron mesas de trabajo con las instituciones para que también se actualizaran al nuevo sistema. Pasamos de Windows 7 a Windows 10, no me canso de decirlo. Dada esa situación, el Servicio de Migraciones nos envía 19.000 casos para revisarlos, para saber cómo los teníamos catalogados nosotros. De esos 19.000 casos, detectamos que 14.773 estaban bien. De ahí yo creo que viene esta cifra que comienza a circular respecto de errores, pero esos eran casos donde los antecedentes estaban correctos, aunque respecto de los cuales aún no se emitía ningún documento por parte de nosotros.

¿Y los otros casos?

Detectamos 4.368 casos en que había diferencias en la información que reportaba el Servicio de Migraciones. Estos tampoco son casos con cédulas emitidas, sino que estamos hablando de personas que estaban en proceso de visado que registraba diferencias en algunos antecedentes. Es por ello que yo le envié al señor Thayer un oficio dirigido a él, que espero que lo haya leído, que fue enviado el 21 de abril. Todo esto por doc digital, por lo que es plenamente chequeable, a diferencia de la información que entró desde Migraciones, que entró en papel por oficina de parte.

¿Qué les dijeron sobre esas inconsistencias en los datos reportados por Migraciones?

El señor Thayer nunca más nos responde, nunca más envía nada. Aunque hay que mencionar que antes de que nosotros le enviamos esos antecedentes, él nos envía un oficio, que tiene fecha 2 de abril de 2025 pero que sale de migraciones ocho días después, donde pedía listado de personas con cédula mal emitida. Pero son ellos los que tienen la información sobre las personas que les corresponde cédula, nosotros lo que habíamos hecho era chequear que cuando ellos hicieron la homologación de las bases de datos al nuevo sistema no quedaran errores, y ahí detectamos las inconsistencias que le mencionaba en su consulta anterior. Nosotros podemos cometer errores, por supuesto, pero vamos chequeando respecto de la información que tenemos. Si hay una información discordante, ellos tienen que hacer la corrección. Pero eso se detectó en los datos, no en procesos de emisión de cédulas.

¿Entre esos casos no hay cédulas mal emitidas?

Sólo detectamos los cinco casos que le mencionaba de personas por refugio. Hoy no hay ninguna cédula emitida respecto de un migrante irregular, somos categóricos porque hemos chequeado todo respecto de la información que tenemos con Migraciones. Si Migraciones detecta algo, nos informa y nosotros procedemos a hacer los cambios. Eso es parte del procedimiento.

¿No se generaron nuevas alertas?

En 2025 emitimos 531.211 cédulas respecto de migrantes, es un universo muy relevante, y no tenemos hoy día ninguna alerta de ninguna situación que afecte a estas cédulas emitidas y para atrás tampoco. Por lo demás, bajo los chequeos que nosotros realizamos, y con el sistema automatizado que pusimos en funcionamiento a mediados del año pasado, debemos decir que hemos logrado avanzar rápidamente.

Si bien sólo se detectaron cinco casos con error ¿Se dispuso algún sumario o investigación interna?

Por ser estos errores identificados y al no ser situaciones que estén ocurriendo continuamente, no se instruyó una investigación sumaria. Entendimos que era una situación puntual. Pero estos antecedentes los estamos haciendo llegar a la Contraloría, que nos pidió informar.

¿Cómo abordan esto con las nuevas autoridades?

Quiero reconocer el trabajo del señor Frank Sauerbaum, con quien ya me he reunido dos veces. Estamos en una mesa de trabajo que ya había, pero que le dimos continuidad con los equipos técnicos, hay un proceso de modernización, ellos tienen una gran cantidad de procesos que resolver. Y estamos trabajando, porque cuando los casos de visas que están analizando avancen, esas personas llegarán a nuestro servicio.