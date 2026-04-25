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    Tohá acusa tono “refundacional” y cargado de “ideología” del gobierno por recortes propuestos por Hacienda

    La exministra hizo hincapié en que el documento de Hacienda llama explícitamente a un “cambio de paradigma” para formular el presupuesto

    Por 
    Javiera Ortiz
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En el marco de un seminario convocado por el Partido por la Democracia (PPD) este sábado, la exministra del Interior y de Seguridad, Carolina Tohá, abordó las severas directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda para elaborar sus propuestas de Presupuesto 2027, que contemplan recortes de 142 programas.

    El oficio, dado a conocer por este medio, solicita a cada uno de los ministerios la formulación del Anteproyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, junto a una Programación Financiera 2028-2031 de cada cartera.

    La exministra hizo hincapié en que el documento de Hacienda llama explícitamente a un “cambio de paradigma” para formular el presupuesto. A su juicio, esta definición trasciende lo técnico y entra en el terreno de lo ideológico.

    "Este nivel sinceramente, como la persistencia, la profundidad y la calidad de todo lo que estamos viendo, escapa de todos los parámetros“, afirmó Tohá ante la militancia.

    “Las personas que están hoy día en el gobierno se dedicaron durante toda la administración del Presidente Boric a criticarlo por refundacional. Esto que estamos viendo ahora, esto sí que es refundacional“, agregó.

    Previo al encuentro, Tohá abordó también el Plan de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, iniciativa que contempla una batería de medidas en materia tributaria, de empleo, regulación y permisos, inversión y gasto público.

    “Esa reforma lo que va a significar es desfinanciar el Estado, que ya está hoy día un poco desfinanciado, pero después de esa reforma se va a desfinanciar aún más”, sentenció.

    Tohá advirtió sobre el “giro ideológico” del gobierno que impacta directamente en políticas sociales que llevan décadas de vigencia.

    “Yo invitaría al gobierno, cuando propone una agenda tan radical como la que nos está poniendo en materia tributaria, a escuchar, a recoger los argumentos de los otros, a no tener esa arrogancia y ese ideologismo“, respondió la exministra.

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