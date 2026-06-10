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    Transportes extiende en un año el periodo para realizar la primera revisión técnica de autos nuevos

    Los dueños de vehículos livianos y medianos nuevos y de motocicletas nuevas deberán realizar su primera visita a las plantas en un periodo de entre 36 a 48 meses desde la emisión del Certificado de Homologación Individual.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Contraloría General de la República tomó razón de la modificación normativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que suma un año de vigencia al Certificado de Homologación Individual (CHI).

    Con esta modificación, los dueños de vehículos livianos y medianos nuevos deberán realizar su primera revisión técnica en un periodo de entre 36 a 48 meses desde la emisión del CHI. El beneficio también corre para motocicletas nuevas.

    “La Contraloría General de la República tomó razón de una modificación reglamentaria por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que permite que los vehículos nuevos puedan obtener su primera revisión técnica a los tres años en vez de a los dos años como ocurría hasta ahora” destacó el biniministro Louis de Grange.

    La autoridad precisó que, además, para los “vehículos que realicen su mantención periódica en el concesionario donde fueron comprados, el plazo se extenderá de cinco a seis años”.

    “Es decir, en esos casos, el concesionario reemplaza el certificado de la revisión técnica”, puntualizó.

    El secretario de Estado resaltó que “estas son medidas que facilitan el día a día, son medidas de facilitación regulatoria para mejorar la calidad de vida de las personas”.

    Los vehículos con Certificado de Homologación Individual estaban liberados de efectuar la revisión técnica y de emisiones de gases en un plazo no inferior a 24 ni superior a 36 meses, contados desde el mes de expedición del documento, de acuerdo al último dígito de la placa patente.

    En términos generales, hasta hoy los vehículos livianos, medianos y las motocicletas tenían su primera revisión técnica en Chile entre los 2 y 3 años de antigüedad, dependiendo del mes en que correspondía la revisión según su matrícula.

    La realidad nacional comparada con Europa muestra que allá los vehículos asisten a su primera revisión técnica al cuarto año.

    Esta misma comparación llevada a nuestro continente, da cuenta que en Brasil y Argentina es al tercer año y Colombia al sexto año, por nombrar algunos casos.

    El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones analizó resultados de la primera revisión técnica realizada a vehículos durante el 2024 en Chile, observando que los índices de rechazo de vehículos chequeados es mínimo, lo que -en parte- da cuenta que el parque automotor nacional presenta condiciones óptimas de cumplimiento para circular.

    Más sobre:TransportesRevisión técnicaAutosMercado automotriz

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