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    Política

    La disputa que se abrió en el Frente Amplio por el control del partido

    En el partido del expresidente Gabriel Boric se preparan para días de definición por la elección de la próxima mesa directiva. Por un lado aparece Constanza Martínez para una posible reelección, mientras que el sector ligado a Gael Yeomans aún apuesta por competir.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    El movimiento de tropas al interior del Frente Amplio no ha cesado. En el partido en el que milita el expresidente Gabriel Boric proyectan tener en agosto una definición respecto de una nueva mesa directiva que tome el control de la colectividad.

    Hasta ahora, se han ido consolidando dos fuerzas que entrarán en esa disputa. Una de ellas es apuntada como de “continuidad”, pues la actual presidenta del partido, Constanza Martínez, podría encabezar esa opción e ir en busca de la reelección. Esta decisión, sin embargo, no ha sido tomada aún por la otrora delegada presidencial de la Región Metropolitana, quien, a pesar de estar más abierta a esta opción, hace un año veía con distancia esta alternativa.

    En su favor ya se han movilizado voces de su sector interno -llamado “Desbordar lo posible” y considerado como el mundo de Boric-, como los diputados Gonzalo Winter, Ignacio Achurra y Constanza Schönhaut. En el tablero político del Frente Amplio la alianza natural del grupo de Martínez es el ligado a los principales rostros del expartido Revolución Democrática, como Giorgio Jackson, Tomás Vodanovic, Rodrigo Echecopar y Francisca Gallegos.

    De hecho, en la última elección del FA -donde no hubo competencia- Martínez firmó una alianza para presidir el partido con Andrés Couble -exRD- como secretario general. Ese escenario es uno que se podría replicar en esta pasada, en caso de que se ratifique el tándem entre los grupos de Boric y Jackson.

    La apuesta de este sector del FA, sin embargo, es intentar conformar una lista con el mayor consenso posible. En principio esto implica buscar alianza con otros grupos frenteamplistas, como uno que conformaron hace unos días exlíderes del extinto partido Comunes, como Javiera Toro, Giorgio Boccardo y Víctor Orellana, así como dirigentes como Emilia Schneider, Ernesto Águila y Jorge Arrate. En esta nueva tendencia estarían en favor de una alianza con el sector de Martínez, a quienes consideran como aliados históricos desde el autonomismo.

    La duda de este nuevo grupo que espera conformar una lista de consenso mayoritario es sobre qué definiciones tomará el sector al que representan Diego Ibáñez y Antonia Orellana, denominado como “De cordillera a mar”. Esta tendencia supo presidir el partido en su unificación -vía Ibáñez-, pero en las primeras elecciones, cuando no hubo competencia, quedaron relegados al tercer lugar en el orden de poder de la directiva.

    Por esas fechas, el grupo de Ibáñez apostó por quedar en segundo lugar, solo por detrás de Constanza Martínez, pero esa posición finalmente quedó en manos de los ex-RD.

    En el escenario actual, el sector de Ibáñez y Orellana aún no se ha definido. En medio de eso, este grupo está siendo tanteado por el lote de la diputada Gael Yeomans para conformar una alianza y disputar con la tendencia de Constanza Martínez por el control del partido.

    La tendencia de Yeomans, una de las mejores votaciones en la última elección del comité central del partido, quiere disputar sí o sí la presidencia. Esto pese a que numéricamente puedan ser superados. ¿La razón? El sistema de competencia del Frente Amplio se define como “integrado”, es decir, todas las listas que compitan pueden acceder a cargos en la composición final de la nueva directiva.

    La mesa, ante ese escenario, quedará representada por las mejores votaciones en términos de proporcionalidad. En ese escenario, el grupo de la diputada Yeomans, donde también está la diputada Ericka Ñanco, apuesta por competir para escalar al menos hasta el tercer cargo de poder en la mesa (hoy tienen el quinto). Esto en caso de que el sector de Ibáñez y Orellana decidan plegarse a la lista mayoritaria que están armando los grupos que actualmente dirigen al partido.

    Hasta ahora, tampoco hay nombres confirmados para una posible lista del sector de la diputada Yeomans, aunque sí existe una apuesta por incluir a figuras del mundo municipal y otros rostros nuevos que han sumado protagonismo mediático en la tienda, como Valeria Cárcamo.

    En los próximos días se intensificarán las reuniones entre los distintos “lotes” del FA, para, con calculadora en mano, proyectar alianzas y posibles pactos para la definición de la próxima mesa del partido, que será electa por primera vez en una competencia.

    Más sobre:Frente AmplioFAConstanza MartínezGael YeomansGabriel BoricOposición

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