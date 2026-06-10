Presidente Kast se reúne con el ex primer ministro británico David Cameron en La Moneda

A eso de las 16.00 horas de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast recibió en el Palacio de La Moneda al ex primer ministro de Reino Unido, David Cameron.

Según Presidencia, en la cita ambas figuras abordaron materias de interés común relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el contexto geopolítico internacional y la importancia de promover la estabilidad institucional.

También conversaron sobre el crecimiento económico, la seguridad a nivel global, y la cooperación entre países comprometidos con los valores democráticos y el Estado de Derecho.

En la instancia también participaron las ministras de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y la titular de Ciencia, Ximena Lincolao.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El ex primer ministro de Reino Unido mantiene una extensa trayectoria política. Entre 2001 y 2016 se desempeñó como diputado por Witney. Luego, entre mayo de 2010 y julio de 2016 ejerció como primer ministro del Reino Unido. Uno de los hitos más relevantes de su gestión fue la convocatoria al referéndum de 2016 sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.

Tras liderar la campaña a favor de la permanencia del Reino Unido en la UE y posterior al triunfo de la opción favorable al Brexit, presentó su renuncia al cargo.

Desde 2023 se mantiene como miembro de la Cámara de los Lores, mismo año en que asumió el cargo de secretario de Asuntos Exteriores en el gobierno de Rishi Sunak, el que ejerció hasta 2024.

Ya en junio de 2025, fichó por la firma de abogados DLA Piper en Londres, como asesor estratégico en riesgo político.