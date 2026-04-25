SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    PPD acusa “listas negras” y apunta a Republicanos por polémica en llegada de Jeanette Vega al hospital de San Antonio

    "Ese es el espíritu de 1973, vestido de 2026", criticaron desde la colectividad de Vega al partido oficialista.

    Por 
    Sofía Álvarez
    PPD respalda nombramiento de Jeanette Vega como subdirectora médica y apunta a persecusión ideológica de republicanos

    Frente al revuelo provocado por el nombramiento de Jeanette Vega como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, desde el Partido por la Democracia (PPD) califican la situación como una reinstalación de la doctrina de exclusión política.

    Y es que la llegada de la exministra de Desarrollo Social al cargo levantó una serie de críticas y tumultos. Entre ellas figuran cuestionamientos por la comunicación que tuvo Vega con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, mientras era secretaria de Estado.

    Además, desde el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) y el Ministerio de Salud descartan haber sido consultados para su nombramiento. Por lo mismo, el SSVSA solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del establecimiento, Lorena Maturana, ante su responsabilidad en la designación de la exministra. Frente a esto, se nombró a Ximena Parada como directora subrogante, quien informó que no asumiría ese cargo.

    En este contexto, ya van 22 renuncias en el Hospital de San Antonio, en rechazo a la solicitud de dimisión a Maturana. “Los motivos no obedecen a argumentos técnicos, sino a una persecución política”, señalan los especialistas del recinto en una carta.

    Asimismo, desde el PPD, partido de la otrora titular de Desarrollo Social, apuntan como autores de este hostigamiento a autoridades y parlamentarios del Partido Republicano, por calificar como descabellado su nombramiento, exigir públicamente la salida de Vega y presionar a Maturana.

    “Hoy se atreven —ya sin máscaras— a reclamar abiertamente que “se vaya Jeanette Vega y todos los médicos zurdos” y que se “corten todos los contratos a las sociedades profesionales de esos zurdos”, declaran desde la colectividad.

    Luis Sánchez, diputado republicano, señala en sus redes sociales que le parece “descabellado que el Hospital Claudio Vicuña nombre como subdirectora a una exministra de Boric renunciada por conversar con Llaitul. Me consta que el Ministerio no estaba al tanto ni de acuerdo. Si la directora de Hospital se arranca en estas, es mejor que renuncie”.

    PPD respalda nombramiento de Jeanette Vega como subdirectora médica y apunta a persecusión ideológica de republicanos

    En la declaración del PPD descartan que se trate de un debate en torno a la idoneidad técnica de la exministra. “Nadie, ni siquiera quienes encabezan este asedio, ha podido cuestionar seriamente la trayectoria de Jeanette Vega: médica cirujana de la Universidad de Chile, doctora en Salud Pública, exsubsecretaria de Salud Pública, exdirectora del Fondo Nacional de Salud, exfuncionaria de la Organización Mundial de la Salud en materias de equidad sanitaria”, desglosan.

    Es por esto que también mencionan que esto se trata de algo más grave: “una operación deliberada para expulsar del servicio público a una profesional por el solo hecho de tener una trayectoria política identificada con el progresismo”.

    Así, en el PPD califican la situación como una persecución ideológica contra profesionales de la salud chilena por pensar distinto. “Eso es listas negras. Eso es purga”, refuerzan.

    En esta línea apuntan a la historia chilena durante la dictadura. “Hoy, cuando un sector de la derecha extrema exige que se ‘limpien’ los hospitales de ‘médicos zurdos’ y que se cancelen contratos según la afiliación política de los profesionales, no está innovando: está reescribiendo, con un vocabulario apenas más cuidadoso, exactamente la misma lógica de los años más oscuros de nuestra historia. Lo decimos sin eufemismos: ese es el espíritu de 1973, vestido de 2026″, enfatizan.

    Del mismo modo plantean que esto no es oposición democrática, sino que una reinstalación de una exclusión política. “El Partido Republicano no va a imponer en Chile un Estado de carnet político. No van a decidir ellos quién atiende a los enfermos en los hospitales públicos. No van a expulsar del servicio público a profesionales por su historia o su pensamiento. Y no lo van a hacer porque este país, con un costo enorme en vidas y en sufrimiento, ya aprendió cómo termina ese camino”, subrayan.

    Lee también:

    Más sobre:Jeanette VegaPPDPartido RepublicanoHospital Claudio Vicuña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exministro Cataldo responde a Kast y defiende gestión en alimentación escolar

    “Una señal de alerta”: Federación Nacional de Enfermeros rechaza propuesta de ajustes presupuestarios de Hacienda

    Exsubsecretario Ramos califica de “falsa y temeraria” acusación de Quintana sobre falta de apoyo a las policías en gobierno anterior

    Bancada RN solicita al Presidente Kast el cumplimiento de bono comprometido a Carabineros

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní

    Andrea Balladares asume como primera presidenta de RN y llama a proyectar una “centroderecha moderna”

    Lo más leído

    1.
    Boric, Bachelet, Jara y Tohá: PS convoca a todas las figuras en la semana más difícil de la oposición

    Boric, Bachelet, Jara y Tohá: PS convoca a todas las figuras en la semana más difícil de la oposición

    2.
    Inédita auditoría revisará gastos en personal de apoyo de todos los parlamentarios

    Inédita auditoría revisará gastos en personal de apoyo de todos los parlamentarios

    3.
    Ministro Quiroz aclara polémico oficio: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”

    Ministro Quiroz aclara polémico oficio: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”

    4.
    Quiroz recoge el guante de la oposición y evalúa idea de la UDI para excluir a ministros de rebajas tributarias

    Quiroz recoge el guante de la oposición y evalúa idea de la UDI para excluir a ministros de rebajas tributarias

    5.
    Presidente Kast arremete contra el gobierno anterior y acusa “desastre” en empleo, seguridad y gestión

    Presidente Kast arremete contra el gobierno anterior y acusa “desastre” en empleo, seguridad y gestión

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Southampton por la FA Cup en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Southampton por la FA Cup en TV y streaming

    Exministro Cataldo responde a Kast y defiende gestión en alimentación escolar
    Chile

    Exministro Cataldo responde a Kast y defiende gestión en alimentación escolar

    “Una señal de alerta”: Federación Nacional de Enfermeros rechaza propuesta de ajustes presupuestarios de Hacienda

    Exsubsecretario Ramos califica de “falsa y temeraria” acusación de Quintana sobre falta de apoyo a las policías en gobierno anterior

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal
    Negocios

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal

    Paula Estévez: “El Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley de investment screening”

    La ofensiva por Blanco y Negro que desnudó los negocios de Aníbal Mosa

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana
    Tendencias

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    Qué se sabe sobre la supuesta pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson que terminó en la cancelación de su serie

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Barcelona se acerca al bicampeonato de LaLiga tras imponerse en su visita al Getafe
    El Deportivo

    Barcelona se acerca al bicampeonato de LaLiga tras imponerse en su visita al Getafe

    Maratón de Santiago incorpora asistente digital para resolver dudas de los participantes

    De cara al clásico con la UC: Gago recupera a Vargas y Aránguiz, pero corta a varios extranjeros en la citación de la U

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna

    Luna Miguel y el desafío de leer lo incómodo: “Leamos lo desagradable, aunque sea para criticarlo”

    Reseña de libros: de Fernando Aramburu a Gordon Matta-Clark

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní
    Mundo

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní

    Ministro de Asuntos Exteriores iraní abandona Pakistán sin reunirse con enviados de EE.UU.

    EE.UU. refuerza su plan de tres fases en Venezuela con reunión de su nuevo encargado de negocios y Delcy Rodríguez

    Acompañar a un hijo o hija con TCA
    Paula

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene