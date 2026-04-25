PPD acusa “listas negras” y apunta a Republicanos por polémica en llegada de Jeanette Vega al hospital de San Antonio

Frente al revuelo provocado por el nombramiento de Jeanette Vega como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, desde el Partido por la Democracia (PPD) califican la situación como una reinstalación de la doctrina de exclusión política.

Y es que la llegada de la exministra de Desarrollo Social al cargo levantó una serie de críticas y tumultos. Entre ellas figuran cuestionamientos por la comunicación que tuvo Vega con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, mientras era secretaria de Estado.

Además, desde el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) y el Ministerio de Salud descartan haber sido consultados para su nombramiento. Por lo mismo, el SSVSA solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del establecimiento, Lorena Maturana, ante su responsabilidad en la designación de la exministra. Frente a esto, se nombró a Ximena Parada como directora subrogante, quien informó que no asumiría ese cargo.

En este contexto, ya van 22 renuncias en el Hospital de San Antonio, en rechazo a la solicitud de dimisión a Maturana. “Los motivos no obedecen a argumentos técnicos, sino a una persecución política”, señalan los especialistas del recinto en una carta.

Asimismo, desde el PPD, partido de la otrora titular de Desarrollo Social, apuntan como autores de este hostigamiento a autoridades y par l amentarios de l Partido Repub li cano, por calificar como descabellado su nombramiento, exigir públicamente la salida de Vega y presionar a Maturana.

“Hoy se atreven —ya sin máscaras— a reclamar abiertamente que “se vaya Jeanette Vega y todos los médicos zurdos” y que se “corten todos los contratos a las sociedades profesionales de esos zurdos”, declaran desde la colectividad.

Luis Sánchez, diputado republicano, señala en sus redes sociales que le parece “descabellado que el Hospital Claudio Vicuña nombre como subdirectora a una exministra de Boric renunciada por conversar con Llaitul. Me consta que el Ministerio no estaba al tanto ni de acuerdo. Si la directora de Hospital se arranca en estas, es mejor que renuncie”.

PPD respalda nombramiento de Jeanette Vega como subdirectora médica y apunta a persecusión ideológica de republicanos

En la declaración del PPD descartan que se trate de un debate en torno a la idoneidad técnica de la exministra. “Nadie, ni siquiera quienes encabezan este asedio, ha podido cuestionar seriamente la trayectoria de Jeanette Vega: médica cirujana de la Universidad de Chile, doctora en Salud Pública, exsubsecretaria de Salud Pública, exdirectora del Fondo Nacional de Salud, exfuncionaria de la Organización Mundial de la Salud en materias de equidad sanitaria”, desglosan.

Es por esto que también mencionan que esto se trata de algo más grave: “una operación deliberada para expulsar del servicio público a una profesional por el solo hecho de tener una trayectoria política identificada con el progresismo”.

Así, en el PPD califican la situación como una persecución ideológica contra profesionales de la salud chilena por pensar distinto. “Eso es listas negras. Eso es purga”, refuerzan.

En esta línea apuntan a la historia chilena durante la dictadura. “Hoy, cuando un sector de la derecha extrema exige que se ‘limpien’ los hospitales de ‘médicos zurdos’ y que se cancelen contratos según la afiliación política de los profesionales, no está innovando: está reescribiendo, con un vocabulario apenas más cuidadoso, exactamente la misma lógica de los años más oscuros de nuestra historia. Lo decimos sin eufemismos: ese es el espíritu de 1973, vestido de 2026″, enfatizan.

Del mismo modo plantean que esto no es oposición democrática, sino que una reinstalación de una exclusión política. “El Partido Republicano no va a imponer en Chile un Estado de carnet político. No van a decidir ellos quién atiende a los enfermos en los hospitales públicos. No van a expulsar del servicio público a profesionales por su historia o su pensamiento. Y no lo van a hacer porque este país, con un costo enorme en vidas y en sufrimiento, ya aprendió cómo termina ese camino”, subrayan.