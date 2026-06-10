Ministerio de la Mujer recibe propuestas de la UDI para Sala Cuna Universal: ejecutivo ingresará indicación antes del 15 de junio

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género recibió una serie de propuestas de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en el contexto de la próxima tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

“Le hemos entregado nuestra propuesta para que se le dé urgencia a este proyecto y podamos participar activamente en un debate que consideramos fundamental para las familias chilenas. Creemos que estamos en una etapa decisiva para sacar adelante una iniciativa que permitirá generar más oportunidades para las mujeres y mayor apoyo para la crianza”, destacó la jefa de bancada del partido, Flor Weisse.

Mientras tanto, la ministra de la Mujer, Judith Marín, resaltó que “esto es una muestra de unidad y voluntad para avanzar en un proyecto tan importante para miles de mujeres y familias de Chile. Por lo mismo, agradezco a la bancada de la UDI por su colaboración en el avance de esta iniciativa. Sus propuestas son un valioso insumo para esta última etapa de trabajo previo a la presentación de la indicación, que está siendo elaborada por los distintos equipos técnicos de los ministerios involucrados”.

Prensa UDI

En particular, la propuesta apunta a eliminar los incentivos que dificultan la contratación femenina. También abordan la necesidad de avanzar en corresponsabilidad parental y detalla un sistema de acceso universal de implementación gradual.

“Queremos una Sala Cuna Universal financiable, que fomente el empleo para hombres y mujeres y que haga de Chile un país más próspero”, sostuvo sobre el proyecto de ley el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI).

Esta reunión se da en un contexto en que se espera el pronto ingreso de indicaciones a la iniciativa por parte del gobierno, lo que debería ocurrir antes del 15 de junio según señaló el Ejecutivo anteriormente.

Mientras tanto, el proyecto de ley está actualmente en tramitación al interior de la Comisión de Educación del Senado.