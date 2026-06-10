SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ministerio de la Mujer recibe propuestas de la UDI para Sala Cuna Universal: ejecutivo ingresará indicación antes del 15 de junio

    "Sus propuestas son un valioso insumo para esta última etapa de trabajo previo a la presentación de la indicación, que está siendo elaborada por los distintos equipos técnicos de los ministerios involucrados", destacó la ministra de la cartera, Judith Marín.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Ministerio de la Mujer recibe propuestas de la UDI para Sala Cuna Universal: ejecutivo ingresará indicación antes del 15 de junio Prensa UDI

    El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género recibió una serie de propuestas de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en el contexto de la próxima tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

    Le hemos entregado nuestra propuesta para que se le dé urgencia a este proyecto y podamos participar activamente en un debate que consideramos fundamental para las familias chilenas. Creemos que estamos en una etapa decisiva para sacar adelante una iniciativa que permitirá generar más oportunidades para las mujeres y mayor apoyo para la crianza”, destacó la jefa de bancada del partido, Flor Weisse.

    Mientras tanto, la ministra de la Mujer, Judith Marín, resaltó que “esto es una muestra de unidad y voluntad para avanzar en un proyecto tan importante para miles de mujeres y familias de Chile. Por lo mismo, agradezco a la bancada de la UDI por su colaboración en el avance de esta iniciativa. Sus propuestas son un valioso insumo para esta última etapa de trabajo previo a la presentación de la indicación, que está siendo elaborada por los distintos equipos técnicos de los ministerios involucrados”.

    Prensa UDI

    En particular, la propuesta apunta a eliminar los incentivos que dificultan la contratación femenina. También abordan la necesidad de avanzar en corresponsabilidad parental y detalla un sistema de acceso universal de implementación gradual.

    Queremos una Sala Cuna Universal financiable, que fomente el empleo para hombres y mujeres y que haga de Chile un país más próspero”, sostuvo sobre el proyecto de ley el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI).

    Esta reunión se da en un contexto en que se espera el pronto ingreso de indicaciones a la iniciativa por parte del gobierno, lo que debería ocurrir antes del 15 de junio según señaló el Ejecutivo anteriormente.

    Mientras tanto, el proyecto de ley está actualmente en tramitación al interior de la Comisión de Educación del Senado.

    Más sobre:Sala Cuna UniversalUDIJudith MarínFlor WeisseJorge Alessandri

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsa de Santiago retoma las pérdidas en medio de cautela por conflicto en Medio Oriente

    Concejal de Ñuñoa Andrés Argandoña queda con firma periódica tras ser condenado por injurias en contra del alcalde Sichel

    Votos PDG y DC dejan a Grau al borde del abismo: Jiles ratifica apoyo a acusación y Barría se declara en reflexión

    Peter Capaldi: “Queremos expresar que si el mundo te resulta aterrador y confuso, no estás solo”

    Comisión de Vivienda rechaza reclamación de censura de Tatiana Urrutia (FA) en contra de Juan Carlos Beltrán (RN)

    CAE: La Moneda sale a responder a Boric y le enrostra que su promesa envalentonó a deudores

    Lo más leído

    1.
    Macaya critica mensaje de Boric por embargos a deudores del CAE y lo acusa de ser “responsable de la situación fiscal” del país

    Macaya critica mensaje de Boric por embargos a deudores del CAE y lo acusa de ser “responsable de la situación fiscal” del país

    2.
    Senadores socialistas expresan “absoluto rechazo” a designación de James Sinclair como embajador de Chile en el Vaticano

    Senadores socialistas expresan “absoluto rechazo” a designación de James Sinclair como embajador de Chile en el Vaticano

    3.
    Kast versus Kast: primos diputados se dividen frente a la acusación contra Grau

    Kast versus Kast: primos diputados se dividen frente a la acusación contra Grau

    4.
    CAE: La Moneda sale a responder a Boric y le enrostra que su promesa envalentonó a deudores

    CAE: La Moneda sale a responder a Boric y le enrostra que su promesa envalentonó a deudores

    5.
    El cruce entre el ministro Quiroz y la senadora Provoste por el supuesto “pirquineo” de votos en megarreforma

    El cruce entre el ministro Quiroz y la senadora Provoste por el supuesto “pirquineo” de votos en megarreforma

    6.
    “Desesperanza” y “muy mala gestión del gobierno”: oposición reacciona a los resultados de la última encuesta CEP

    “Desesperanza” y “muy mala gestión del gobierno”: oposición reacciona a los resultados de la última encuesta CEP

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    Servicios

    ¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo se activa el Código Azul? La medida que busca resguardar a personas en condiciones de frío y lluvia

    ¿Cuándo se activa el Código Azul? La medida que busca resguardar a personas en condiciones de frío y lluvia

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    Concejal de Ñuñoa Andrés Argandoña queda con firma periódica tras ser condenado por injurias en contra del alcalde Sichel
    Chile

    Concejal de Ñuñoa Andrés Argandoña queda con firma periódica tras ser condenado por injurias en contra del alcalde Sichel

    Ministerio de la Mujer recibe propuestas de la UDI para Sala Cuna Universal: ejecutivo ingresará indicación antes del 15 de junio

    Votos PDG y DC dejan a Grau al borde del abismo: Jiles ratifica apoyo a acusación y Barría se declara en reflexión

    Bolsa de Santiago retoma las pérdidas en medio de cautela por conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    Bolsa de Santiago retoma las pérdidas en medio de cautela por conflicto en Medio Oriente

    Francisco Carvajal dejará la gerencia general de la Compañía Minera del Pacífico luego de casi siete años en el cargo

    Quiroz afirma que para cumplir meta fiscal el PIB debe crecer sobre 3% en 2027-2030, pero ya no habla de 4% al fin del gobierno

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna
    Tendencias

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    En vivo: Portugal enfrenta a Nigeria en su último partido preparatorio para el Mundial 2026
    El Deportivo

    En vivo: Portugal enfrenta a Nigeria en su último partido preparatorio para el Mundial 2026

    Récords a la vista, números inéditos y mucha historia por escribir: todo lo que debes saber del Mundial 2026

    Natalia Duco enfrenta las críticas por cuadrarse con el rodeo: “Es un deporte por ley”

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Peter Capaldi: “Queremos expresar que si el mundo te resulta aterrador y confuso, no estás solo”
    Cultura y entretención

    Peter Capaldi: “Queremos expresar que si el mundo te resulta aterrador y confuso, no estás solo”

    Genesis y la conquista del pop de los 80 con Invisible Touch: entre MTV, improvisaciones y estadios

    El fenómeno Backrooms en Chile y el mundo: a fondo en el éxito de terror que ha destrozado todas las expectativas

    Detienen al líder de una de las principales organizaciones que protesta contra el presidente Paz en Bolivia
    Mundo

    Detienen al líder de una de las principales organizaciones que protesta contra el presidente Paz en Bolivia

    Bill Gates niega conocer los crímenes de Epstein y dice que lo chantajeó con información sobre su vida privada

    Erika Guevara, de Amnistía Internacional: “La violencia por parte de colonos en Cisjordania tiene una aceleración a partir de octubre del 2023”

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor