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    Suma y sigue en Hospital de San Antonio: ahora renuncia subrogante designada para remover a Vega

    Esta jornada, el Servicio de Salud San Antonio solicitó la renuncia no voluntaria a Loreto Maturana, directora del Hospital Claudio Vicuña, en medio de las gestiones para remover a la exministra Jeannette Vega. Sin embargo, la subrogante designada, Ximena Parada, desistió de asumir el cargo y argumentó que “la salud no tiene color político y las decisiones deben fundarse en aspectos técnicos”.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Jeanette Vega.

    Este lunes se conoció la llegada de Jeannette Vega a la subdirección médica del Hospital Claudio Vicuña, en San Antonio, lo que rápidamente generó molestia en distintos sectores, tanto en el mundo político como a nivel de autoridades de salud.

    A partir de esa polémica, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, en coordinación con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, tomó una decisión este jueves: solicitar la renuncia no voluntaria de Lorena Maturana, directora del establecimiento y responsable del nombramiento de Vega. En su reemplazo, se designó a Ximena Parada como directora subrogante, quien tenía la instrucción de remover a la exministra del gobierno de Gabriel Boric.

    Pero eso no pasó. Según pudo confirmar La Tercera, esta misma jornada, específicamente a las 14:00 horas, Parada envió una carta a Maturana en la que informó que no asumiría la subrogancia, renunciando a dicha designación.

    “Esta decisión se funda en la fortaleza del equipo formado que hoy se ve quebrado debido a la solicitud de su renuncia por parte del director del servicio de salud, como médicos debemos exponer que la salud no tiene color político y las decisiones deben fundarse en aspectos técnicos, debemos sanar a todos los pacientes”, reza la misiva que también esta firmada por Alex Gómez, jefe de la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del reciento y Mauricio Cortés, jefe de pabellón.

    Más sobre:Jeanette VegaSaludHospital Claudio VicuñaSan Antonio

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