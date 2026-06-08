SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,8 en Filipinas

Un sismo de magnitud 7,8 en la escala de Richter afectó esta tarde al sudeste asiático, con epicentro a 24 kilómetros al oeste-sudoeste de la isla Burias, en Filipinas.

El temblor se registró a las 23.37 GMT (19.37 hora de Chile), a una profundidad de 35 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según se informó desde Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), se realizó una evaluación por parte del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y del propio SHOA, para ver la proyección del fenómeno en las costas chilenas.