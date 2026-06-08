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    Nacional

    SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,8 en Filipinas

    El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 24 kilómetros al oeste-sudoeste de la isla Burias, en Filipinas.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Senaletica de ruta de evacuacion por Tsunami Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un sismo de magnitud 7,8 en la escala de Richter afectó esta tarde al sudeste asiático, con epicentro a 24 kilómetros al oeste-sudoeste de la isla Burias, en Filipinas.

    El temblor se registró a las 23.37 GMT (19.37 hora de Chile), a una profundidad de 35 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

    Según se informó desde Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), se realizó una evaluación por parte del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y del propio SHOA, para ver la proyección del fenómeno en las costas chilenas.

    Y, una vez finalizado el proceso de modelación y análisis, desde el organismo indicaron que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

    Más sobre:EmergenciatsunamisismoSHOA

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