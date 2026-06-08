SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,8 en Filipinas
El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 24 kilómetros al oeste-sudoeste de la isla Burias, en Filipinas.
Un sismo de magnitud 7,8 en la escala de Richter afectó esta tarde al sudeste asiático, con epicentro a 24 kilómetros al oeste-sudoeste de la isla Burias, en Filipinas.
El temblor se registró a las 23.37 GMT (19.37 hora de Chile), a una profundidad de 35 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Según se informó desde Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), se realizó una evaluación por parte del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y del propio SHOA, para ver la proyección del fenómeno en las costas chilenas.
Y, una vez finalizado el proceso de modelación y análisis, desde el organismo indicaron que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.