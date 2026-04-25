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    Partido de la Gente define este sábado directiva nacional en elecciones internas

    Los más de 43 mil militantes de la colectividad están convocados a las urnas para elegir a los nuevos integrantes de las directivas nacionales, regionales y de la juventud PDG.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El Partido de la Gente (PDG) llevará a cabo las elecciones internas de la colectividad este sábado 25 de abril, instancia en la que más de 43 mil militantes están convocados a las urnas para elegir a los nuevos integrantes de la directiva nacional, además de diversos cargos de representación regional y de juventud PDG.

    La competencia por la testera nacional se concentra en dos propuestas con visiones distintas para el partido.

    Por un lado, la Lista A es liderada por Rodrigo Vattuone, quien se presenta junto a un equipo compuesto por la diputada Zandra Parisi, Esteban Quiroga y Vanessa Sánchez en las primeras vicepresidencias, además de Silvia Garcés en la secretaría general y Claudia Arias en la subsecretaría.

    Esta nómina también incluye a Fabián Jara como tesorero, Vanessa Ferrer como pro-tesorera y Leslie Blamey junto a Joe Santibañez en las direcciones.

    En la vereda opuesta se encuentra la Lista B, encabezada por Patricio Quisbert. El aspirante a la presidencia nacional compite acompañado por Eileen Urqueta en la vicepresidencia, Maykol Castillo como candidato a director nacional y el diputado Patricio Briones como vicepresidente.

    Elecciones Regionales

    Además de la directiva nacional, el proceso contempla votaciones presenciales en zonas específicas para cargos locales. En cuanto a las directivas regionales, se definirán solo en la Región de Coquimbo, Aysén y Magallanes.

    Sobre los consejos regionales, se definirán los representantes en las regiones de Aysén, Magallanes y solo un cargo para la Región del Ñuble.

    La definición de las directivas regionales de la juventud PDG, en tanto, contempla las regiones de Arica, Tarapacá, Atacama, Antofagasta, Coquimbo, O’Higgins, Maule, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, y Magallanes y de la Antártica Chilena.

    Las elecciones internas de la colectividad se dan justo después del acuerdo entre la bancada del PDG y el Ejecutivo para la aprobación de la idea de legislar la controversial megarreforma de Reconstrucción Nacional ingresada al Congreso por el gobierno de José Antonio Kast.

    El trato al que arribó el Ejecutivo con este partido consiste en el mantenimiento de la tasa del 12,5% para las pymes y la devolución del impuesto de los pañales y medicamentos.

    El rol del PDG era clave para la negociación de legislar la megareforma, pues los votos de los 16 diputados de la colectividad se sumaron a los del oficialismo para conseguir la mayoría absoluta dentro de la Cámara baja.

    En tanto, el partido había protagonizado tensiones internas por la expulsión del diputado Cristián Contreras, también conocido como “Dr. File”, por diferencias y “visiones no alineadas” según declararon desde el partido.

    Más sobre:Partido de la GenteEleccionesFranco ParisiRodrigo VattuonePatricio QuisbertPDG

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