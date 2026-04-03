Conocido como “Dr. File”: diputado Cristián Contreras es la primera baja de la nueva bancada del PDG

El Partido de la Gente (PDG) compartió un comunicado este viernes en que informaron que la bancada decidió retirar de sus filas al diputado Cristián Contreras, también conocido como “Dr. File”.

De acuerdo con la declaración, desde el partido dijeron que “esto se da en un marco de respeto, entendiendo que a veces los caminos, las prioridades o las formas de avanzar no siempre coinciden. Y eso es parte natural de cualquier espacio de trabajo”.

También agregaron que “aquí no hay quiebres personales, ni conflictos que escalar. Muy por el contrario, creemos que es sano que cada uno pueda seguir su camino con libertad, cuando las visiones no están completamente alineadas ”.

Si bien no lo mencionaron en el comunicado, hace unos días el partido ya había evaluado la continuidad de Contreras después de que el diputado presentara un paquete de once proyectos, entre los cuales había iniciativas como la vacunación voluntaria y un plebiscito nacional sobre la pena de muerte.

Otro quiebre que se dio entre el parlamentario y el colectivo presidido por el excandidato Franco Parisi fue cuando decidió apoyar a Juan Marcelo Valenzuela en lugar de respaldar a Pamela Jiles para la presidencia de la Cámara.

“Nuestro compromiso es con la gente, buscar soluciones concretas para la clase media y clase media emergente. No perderemos ni un minuto en cosas que nos desvíen de nuestro objetivo”, concluyó el PDG en el comunicado.