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    Política

    Paulina Núñez (RN): “Valoraría ver a la ministra Marín y a la jefa de SernamEG llegar a un acuerdo”

    En declaraciones al pódcast Cómo te lo explico, la presidenta del Senado reiteró sus críticas al gobierno por la polémica remoción de Priscilla Carrasco, quien se encuentra actualmente en tratamiento por un cáncer de mama.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), reiteró esta jornada que el gobierno debió haber actuado con más empatía en el caso de la directora de SernamEG, Priscilla Carrasco, y afirmó que le gustaría ver a la ministra de la Mujer, Judith Marín, sentarse con la removida funcionaria para alcanzar un acuerdo.

    Cabe recordar que el pasado domingo 30 de marzo, la ministra Marín pidió la salida de Carrasco, quien fue designada a través de Alta Dirección Pública, y se encuentra actualmente en un tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo. Su remoción generó críticas desde la oposición, pero también en voces oficialistas.

    Entre esta, la propia senadora Núñez (RN), quien durante esa jornada destacó, a través de su cuenta de X, que “hay límites en política y en la vida”.

    Y este miércoles, remarcó su postura y relató lo que sería su final ideal para la polémica, en declaraciones al pódcast Cómo te lo explico, conducido por las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena.

    Al respecto, Núñez valoró que actualmente esté suspendida la desvinculación de Priscilla Carrasco, luego de que esta última presentara una licencia médica. “Me parece una buena noticia (...), que ella termine su tratamiento tranquila y que partamos como siempre debió haber partido esta situación, que es conversando con ella para ver cómo se puede llegar a instalar una persona de confianza (en su cargo), como lo hace cualquier gobierno, pero entendiendo que estamos en una situación muy compleja de salud”.

    En este sentido, relevó que “cuando tu te encuentras en una situación tan delicada, que la persona, la jefatura, tiene un cáncer y está con su tratamiento, obviamente que tu no puedes actuar igual”.

    Así, la presidenta del Senado indicó que espera que este período de reposo legal utilizado por la jefa de SernamEG, permita poder alcanzar un acuerdo. En este caso, sostuvo que invitaría a la ministra Marín a sentarse a conversar con Carrasco para acercar posiciones.

    También, Núñez fue consultada si esperaría un mea culpa de parte de la titular de la Mujer y del gobierno por este caso, desde donde se ha justificado la decisión aduciendo “falta de confianza”.

    Al respecto, la senadora de RN indicó que “creo que, al menos para mí, sería a esta altura más valioso ver en una fotografía, en un punto de prensa, a la ministra con la directora, habiendo conversado y habiendo llegado a un acuerdo. Eso sería una señal de que hay temas que no pueden superar los límites”, cerró.

    Más sobre:PolíticaCómo te lo explicoPaulina NúñezgobiernoSernamEGPriscilla CarrascoJudith Marín

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