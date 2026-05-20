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    Cerca de 500 mil vehículos saldrán de la RM durante el interferiado: autoridades llaman a planificar viajes

    Al tratarse de un interferiado no se establecieron las medidas de contingencia habituales, como el "peaje a luca". De todas formas, se espera un alto flujo vehicular, sobre todo para el domingo en la tarde.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Con motivo del Día de las Glorias Navales, el jueves 21 de mayo será feriado. Por esta razón, se estima que varios ciudadanos se tomarán libre el vieres siguiente, transformando su descanso en un fin de semana largo.

    En consecuencia, se espera un alto flujo vehicular en las carreteras. Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) proyectan la salida de 500.000 vehículos de la Región Metropolitana (RM).

    Al tratarse de un interferiado, no se han establecido las medidas de contingencia habituales para la circulación de un alto flujo de vehículos, tales como la restricción de tránsito o el clásico “Peaje a Luca”.

    De igual forma, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad al volante y a planificar los viajes.

    El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, señaló que, “a pesar de que no tenemos medidas especialmente diseñadas al efecto en esta oportunidad, el llamado es reiterarle a los automovilistas, en primer lugar, a programar su viaje, en segundo lugar, a evitar las horas de mayor tráfico y en tercer lugar, y como siempre, a conducir de la forma más precavida y cuidadosa posible”.

    Horarios de mayor congestión

    Como es habitual cuando hay interferiados o fines de semana largos, los flujos vehiculares aumentan desde la tarde al día previo al feriado.

    En este caso, se estima que el mayor flujo se concentrará la tarde de este miércoles, donde podrían salir 97 mil automovilistas. La situación sería similar la mañana del jueves.

    En cuanto al retorno, se proyecta una alta circulación el domingo en la tarde. Según indicó el subsecretario, ese será “por lejos el horario más congestionado, donde se espera que lleguen a la ciudad 135 mil vehículos aproximadamente”.

    Las proyecciones confirman que la Ruta 5 Sur será la vía más utilizada por los usuarios durante este periodo.

    Específicamente en el peaje Nueva Angostura se anticipa el flujo más masivo de la contingencia, estimándose la salida de cerca de 150 mil vehículos (149.640) y el ingreso de aproximadamente 145 mil (145.290) a la RM.

    Más sobre:CarreterasPlan de contingenciaVehículos

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