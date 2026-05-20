SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cruz-Coke define como “audaz” el cambio de gabinete y asegura que están los votos en el Senado para aprobar la megarreforma

    En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el presidente de Evópoli sostuvo que “creo que había fallas comunicacionales que eran relevantes y que el Presidente las asume”.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La salida de las ahora exministras de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la Secretaría General del Gobierno, Mara Sedini, sigue generando reacciones en el mundo político. El presidente Evópoli, senador Luciano Cruz-Coke, si bien sostuvo que el ajuste ministerial lo tomó por sorpresa, defendió la decisión del mandatario José Antonio Kast.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el legislador expuso que el jefe de Estado lo llamó ayer cerca de las 18:30 horas para informarle la decisión. “Se venía de alguna forma incubando esta necesidad de generar algún cambio en materia específica y que son muy sentidas también para el gobierno, como es precisamente la materia de seguridad”, señaló.

    Así definió sostuvo que “el Presidente tiene un gesto que en mi juicio es políticamente audaz, que es decir, ‘mire, voy a cambiar mi gabinete a los 60 días, con los costos que ello implica’, pero también un gesto de decir, ‘mire, yo me voy a hacer cargo de aquellas cosas que a mi juicio son perfectibles’“.

    En esa línea, Cruz-Coke defendió la decisión de poner a Martín Arrau a cargo de Seguridad y sostuvo que “creo que había fallas comunicacionales que eran relevantes y que el Presidente las asume”.

    “Él mismo (Kast) dijo en su momento, mire, yo hubiera preferido no hacer esto en este momento, pero las circunstancias políticas obligan, hay una situación también, que él mismo ha definido como de emergencia, y en materia de seguridad, el elemento de señalar con claridad a la ciudadanía que existe un plan que se está llevando adelante, que hay que hacer alguna didáctica y alguna pedagogía respecto de este, me parece que es de primera importancia poner una figura ahí de la solvencia y eficacia de Mantín Arrau”, expuso.

    Asi también el senador de Evópoli defendió la designación de Claudio Alvarado como biministro, asumiendo además de Interior la vocería de Gobierno.

    “(En) el naipe ministerial pone definitivamente a cargo y fortalecidamente a Alvarado, que creo que además una persona que tiene la experiencia, la sapiencia política precisamente para desempeñarlo”, explica.

    En esa misma dirección, explicó que “A mí hay varios nombres que me hubiera gustado eventualmente que asumieran, pero el Presidente es el Presidente. Creo que se va a sentir cómodo con Alvarado. Es un tipo que tiene suficiente experiencia parlamentaria, de negociación política, comete pocos errores”.

    Megarreforma

    En tanto, respecto de la megarreforma para la reconstrucción, Cruz-Coke sostuvo que se aprobará con holgura hoy en su votación en la Cámara de Diputados y aseguró que están los votos necesarios también en el Senado.

    “Creo que va a pasar holgadamente (en la Cámara). Y en el Senado yo creo que también están los votos, pero es importante abrir la conversación”, sostuvo.

    “Nosotros vemos posibilidades de apertura en algunos temas. Y me parece que en los temas estructurales, la rebaja del impuesto corporativo, echar a andar el mercado del trabajo, etcétera. Mover la economía, no seguir estancados en este marasmo del 1,5, 2%, que la verdad que no permite que el país pueda suplir sus urgencias sociales incluso, hay acuerdo bastante transversal”, subrayó.

    Finalmente, el legislador señaló que: “Aquí el gobierno no va a sacar su 100%, la oposición tampoco, pero oponerse a la idea de legislar yo creo que puede ser un error enorme para las perspectivas que este país ha puesto en términos de volver a crecer y crear empleo”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónCambio de GabineteLuciano Cruz-CokeEvópoliTrinidad SteinertMara SediniJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputada Hassler y ajuste ministerial de Kast: “El cambio de rumbo tiene que ser en materia económica”

    Corte de Apelaciones revoca resolución y deja en prisión preventiva a padre de menor que cayó de un piso 11

    Cámara de Diputados aprueba en general megarreforma por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención

    Diputado Leiva valora cambio de gabinete y se lanza contra Steinert: “Hizo muy mal su trabajo”

    “Alguien de dentro”: Un informe revela un supuesto plan estadounidense-israelí para instalar al expresidente Ahmadinejad tras el ataque de Jamenei

    Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto| Cámara de Diputados discute y vota la megarreforma del gobierno de Kast

    Minuto a minuto| Cámara de Diputados discute y vota la megarreforma del gobierno de Kast

    2.
    El veloz desgaste de Mara Sedini

    El veloz desgaste de Mara Sedini

    3.
    Rechazo DC y libertad de acción del PDG obligan al gobierno a extremar disciplina para aprobar megaproyecto

    Rechazo DC y libertad de acción del PDG obligan al gobierno a extremar disciplina para aprobar megaproyecto

    4.
    Cámara de Diputados aprueba en general megarreforma por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención

    Cámara de Diputados aprueba en general megarreforma por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención

    5.
    Martínez (FA) y llegada de Alvarado a Segegob: “Espero no llegue con la actitud “Sin Filtro” que tenía la ministra Mara Sedini”

    Martínez (FA) y llegada de Alvarado a Segegob: “Espero no llegue con la actitud “Sin Filtro” que tenía la ministra Mara Sedini”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jesse & Joy en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jesse & Joy en Chile: estos son los precios

    Temblor hoy, miércoles 20 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 20 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Diputada Hassler y ajuste ministerial de Kast: “El cambio de rumbo tiene que ser en materia económica”
    Chile

    Diputada Hassler y ajuste ministerial de Kast: “El cambio de rumbo tiene que ser en materia económica”

    Corte de Apelaciones revoca resolución y deja en prisión preventiva a padre de menor que cayó de un piso 11

    Cámara de Diputados aprueba en general megarreforma por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención

    Los grandes bancos ajustan sus perspectivas para la economía chilena y advierten que lo peor aún no se ha sentido
    Negocios

    Los grandes bancos ajustan sus perspectivas para la economía chilena y advierten que lo peor aún no se ha sentido

    UE alcanza acuerdo provisional para eliminar aranceles a productos estadounidenses y evitar escalada con Trump

    BC: vulnerabilidad de hogares se mantuvo “en niveles bajos”

    Parcialmente nublado: así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico
    Tendencias

    Parcialmente nublado: así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico

    Qué tan saludable es la avena, según la evidencia científica

    5 pasos para retomar la palabra cuando alguien te interrumpe, según una especialista

    “27+1”: la selección de Portugal rinde homenaje a Diogo Jota al presentar la lista para Norteamérica 2026
    El Deportivo

    “27+1”: la selección de Portugal rinde homenaje a Diogo Jota al presentar la lista para Norteamérica 2026

    Chile se suma al “clima Mundial”: el 62% de las personas planea seguir los partidos de la copa

    “La espera por fin ha terminado”: la prensa londinense enloquece con la corona del Arsenal en la Premier League

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada
    Tecnología

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí
    Cultura y entretención

    Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí

    Kidd Voodoo sorprende como invitado en la segunda noche de Mon Laferte en el Movistar

    “Cómase este librito”: el desparpajo de un manuscrito inédito de Nicanor Parra que contrasta con Neruda

    “Alguien de dentro”: Un informe revela un supuesto plan estadounidense-israelí para instalar al expresidente Ahmadinejad tras el ataque de Jamenei
    Mundo

    “Alguien de dentro”: Un informe revela un supuesto plan estadounidense-israelí para instalar al expresidente Ahmadinejad tras el ataque de Jamenei

    Xi y Putin exhiben su “inquebrantable” relación en Beijing aunque no acuerdan sobre gasoducto clave

    Rusia derriba unos 275 drones lanzados por Ucrania, que cifra en más de 130 las interceptaciones nocturnas

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza
    Paula

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza

    La fiesta eterna de ABBA

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio