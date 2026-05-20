Cruz-Coke define como “audaz” el cambio de gabinete y asegura que están los votos en el Senado para aprobar la megarreforma

La salida de las ahora exministras de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la Secretaría General del Gobierno, Mara Sedini, sigue generando reacciones en el mundo político. El presidente Evópoli, senador Luciano Cruz-Coke, si bien sostuvo que el ajuste ministerial lo tomó por sorpresa, defendió la decisión del mandatario José Antonio Kast.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el legislador expuso que el jefe de Estado lo llamó ayer cerca de las 18:30 horas para informarle la decisión. “Se venía de alguna forma incubando esta necesidad de generar algún cambio en materia específica y que son muy sentidas también para el gobierno, como es precisamente la materia de seguridad”, señaló.

Así definió sostuvo que “el Presidente tiene un gesto que en mi juicio es políticamente audaz , que es decir, ‘mire, voy a cambiar mi gabinete a los 60 días, con los costos que ello implica’, pero también un gesto de decir, ‘mire, yo me voy a hacer cargo de aquellas cosas que a mi juicio son perfectibles’“.

En esa línea, Cruz-Coke defendió la decisión de poner a Martín Arrau a cargo de Seguridad y sostuvo que “creo que había fallas comunicacionales que eran relevantes y que el Presidente las asume”.

“Él mismo (Kast) dijo en su momento, mire, yo hubiera preferido no hacer esto en este momento, pero las circunstancias políticas obligan, hay una situación también, que él mismo ha definido como de emergencia, y en materia de seguridad, el elemento de señalar con claridad a la ciudadanía que existe un plan que se está llevando adelante, que hay que hacer alguna didáctica y alguna pedagogía respecto de este, me parece que es de primera importancia poner una figura ahí de la solvencia y eficacia de Mantín Arrau”, expuso.

Asi también el senador de Evópoli defendió la designación de Claudio Alvarado como biministro, asumiendo además de Interior la vocería de Gobierno.

“(En) el naipe ministerial pone definitivamente a cargo y fortalecidamente a Alvarado, que creo que además una persona que tiene la experiencia, la sapiencia política precisamente para desempeñarlo”, explica.

En esa misma dirección, explicó que “ A mí hay varios nombres que me hubiera gustado eventualmente que asumieran, pero el Presidente es el Presidente. Creo que se va a sentir cómodo con Alvarado. Es un tipo que tiene suficiente experiencia parlamentaria, de negociación política, comete pocos errores”.

Megarreforma

En tanto, respecto de la megarreforma para la reconstrucción, Cruz-Coke sostuvo que se aprobará con holgura hoy en su votación en la Cámara de Diputados y aseguró que están los votos necesarios también en el Senado.

“Creo que va a pasar holgadamente (en la Cámara). Y en el Senado yo creo que también están los votos, pero es importante abrir la conversación” , sostuvo.

“Nosotros vemos posibilidades de apertura en algunos temas. Y me parece que en los temas estructurales, la rebaja del impuesto corporativo, echar a andar el mercado del trabajo, etcétera. Mover la economía, no seguir estancados en este marasmo del 1,5, 2%, que la verdad que no permite que el país pueda suplir sus urgencias sociales incluso, hay acuerdo bastante transversal”, subrayó.

Finalmente, el legislador señaló que: “Aquí el gobierno no va a sacar su 100%, la oposición tampoco, pero oponerse a la idea de legislar yo creo que puede ser un error enorme para las perspectivas que este país ha puesto en términos de volver a crecer y crear empleo”.

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