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    Los cinco ejes de la megarreforma de Kast: desde la competitividad tributaria a la contención del gasto público

    En su primera cadena nacional, Kast detalló los “cinco principios” que serán el eje de las más de 40 medidas que son parte de su proyecto de ley, entre los que se cuentan bajar el impuesto de primera categoría desde el 27% al 23% y reducir el plazo de invalidación de permisos ambientales.

    Por 
    Lya Rosen
    Cadena nacional de José Antonio Kast. Imagen Gobierno de Chile.

    La noche de este miércoles, desde el Palacio de Cerro Castillo, José Antonio Kast dio su primera cadena nacional, dando a conocer los detalles de la megarreforma qué el gobierno denominó “Plan de Reconstrucción Nacional”.

    El Jefe de Estado, en su alocución, se refirió a los “cinco principios” que serán los ejes de las más de 40 medidas que son parte de su proyecto que se denominó oficialmente como “Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”.

    En sus palabras, estos lograrán hacer crecer al país como “cuando crecía de verdad”, para llegar a la meta de su Administración para el año 2030 de disminuir la tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural.

    Competitividad tributaria

    La primera de ellas es la competitividad tributaria, que busca bajar el impuesto de primera categoría desde el 27% hasta llegar al 23%, el “nivel más competitivo de las últimas dos décadas”.

    Esto al mismo tiempo que se reintegrará gradualmente el sistema tributario: “el impuesto que paga la empresa vuelve a ser íntegramente descontable del impuesto de sus dueños, eliminando la doble tributación”, lo que, a juicio del Ejecutivo, “fomenta la reinversión de utilidades y la creación de empleos”.

    Además, se buscará reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo, para que los que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en 25 años más.

    “Esta reforma va a beneficiar a 150 mil empresas que le dan trabajo a más del cincuenta por ciento del mercado laboral formal y concentran el 90% de la inversión en Chile”, aseguró al respecto Kast.

    Fortalecimiento del empleo formal

    El segundo eje es el el fortalecimiento del empleo formal, para el que se crearía un crédito tributario por pago de remuneraciones. Con este, las empresas que paguen sueldos a los trabajadores más vulnerables, recibirán un crédito de esas remuneraciones contra sus impuestos.

    “Esto inyecta liquidez por US$1.400 millones al año al sector productivo, beneficia a 235 mil pymes que representan el 86% de los beneficiarios de este crédito, y protege a más de 4 millones de trabajadores”, detalló el Mandatario, para luego agregar que “contratar formalmente dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventaja.

    Además de asegurar que este proyecto es para todos los empleadores: “desde el almacén de barrio con un trabajador hasta la empresa con miles de colaboradores. Todos necesitan lo mismo: un Estado que no los trabe, una carga tributaria que no los asfixie y un marco legal que les dé certeza para crecer y dar más empleo”.

    Facilitación regulatoria

    El tercer punto clave, de acuerdo al jefe de Estado, es la facilitación regulatoria, para que en el país se vuelva a “invertir con fuerza”.

    “Los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron 90% en una década. Eso no es protección ambiental: es burocracia que mata el empleo antes de que nazca”, aseguró el Presidente ante de detallar que el proyecto le da al Servicio de Evaluación Ambiental autoridad real para filtrar observaciones de organismos sectoriales.

    Con ello se reduciría el plazo de invalidación de permisos ya otorgados de dos años a seis meses. De la misma forma, limita a seis meses las medidas precautorias que puedan paralizar proyectos ya aprobados y establece que si el Estado revoca una resolución ambiental favorable, tendrá que reembolsar los gastos ya invertidos.

    En esta apartado también se refirió a la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas que ayudaría, junto a otras medidas en vivienda, para recuperar “180 mil empleos en el sector de la construcción, el sector más intensivo en mano de obra que tiene el país”.

    Certeza jurídica y regulatoria

    De la misma forma, Kast afirmó que otro de los puntos claves a considerar es la certeza jurídica y regulatoria, ya que “ningún país atrae inversión sin reglas que se mantengan en el tiempo”.

    “Por eso este proyecto reinstala la invariabilidad tributaria y abre una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del 7% por ciento, en el caso de que se mantengan invirtiendo en el país”, afirmó al respecto.

    Contención del gasto público

    En el quinto apartado, el de contención del gasto público, el Mandatario destacó que la iniciativa “triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público, para generar mayor movilidad. Establece medidas concretas para enfrentar los abusos en licencias médicas y entrega mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos (SII) para hacer cumplir la ley”.

    Agregó que “gracias a estas medidas, entre otras, tendremos la capacidad necesaria para cumplir con el compromiso de campaña de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Y lo haremos, entregando aportes necesarios para compensar el impacto en el Fondo Común Municipal”.

    Finalmente, indicó que mantiene el compromiso central relacionado con la reconstrucción material tras los incendios de Valparaíso en 2024 y los de Ñuble y Biobío en enero de este año

    Este proyecto amplía el Fondo de Emergencia por Incendios en 400 mil millones de pesos, incorpora a las nuevas regiones afectadas, facilita las donaciones con rebaja tributaria, elimina trabas judiciales, y otorga a la Tesorería la facultad de ofrecer convenios de pago con condonación a quienes quedaron sin nada”.

    Más sobre:Plan de ReconstrucciónJosé Antonio KastDiscursoEjesCompetitividad tributariaFacilitación regulatoriaCerteza jurídicaGasto PúblicoPolítica

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