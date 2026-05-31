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    Escándalo en Inglaterra: Raheem Sterling es detenido tras chocar y es acusado de conducir bajo el efecto de la droga

    El atacante de 31 años estrelló su Lamborghini y fue arrestado para posteriormente ser puesto en libertad bajo fianza. También se le acusó de "conducción temeraria, de posesión de una droga de Clase C y de negarse a someterse a una prueba".

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Sterling fue arrestado tras chocar su vehículo. Foto: REUTERS/Matthew Childs. MATTHEW CHILDS

    Raheem Sterling desató un verdadero escándalo en Inglaterra. La policía de Hampshire anunció a través de un comunicado su detención por “conducir bajo los efectos de drogas”. El futbolista de 31 años estrelló su Lamborghini contra las barreras de una autopista.

    “El jueves, poco antes de las 9 de la mañana, recibimos información de que un Lamborghini había chocado con barandillas de seguridad en la M3 hacia el sur, cerca del intercambiador de Minley. No hubo ningún otro vehículo involucrado y no se reportaron heridos”, informó la entidad, que no reveló la identidad del jugador. Sin embargo, la prensa inglesa se encargó de hacer público su nombre.

    Se le acusó enseguida de conducir bajo los efectos de las drogas, de conducción temeraria, de posesión de una droga de Clase C y de negarse a someterse a una prueba. Ha sido puesto en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación”, añadió la policía.

    “Se siente olvidado”

    Sterling, que cuenta con un historial de polémicas extradeportivas, quedó en libertad provisional mientras se desarrolla la investigación.

    No obstante, una persona del entorno del jugador reveló detalles del complejo momento personal que atraviesa: “(Esto) pone de relieve el trato moderno a los jugadores que ya no son ‘aptos para el propósito’, es decir, desechables. Cómo es posible que un prolífico jugador internacional inglés, que ha llevado a la selección inglesa a cotas significativas durante la última década, haya sido hecho sentir inútil, olvidado”, indicó PA Media.

    La tensión psicológica a la que lo ha sometido es inconmensurable. Aislado. En el instante en que toca un balón, le dicen que es un fracaso y que está acabado. Ridiculizado. Increpado”, añadió.

    Sterling tuvo pasos por el Liverpool, Manchester City, Arsenal y Chelsea. Actualmente milita en el Feyenoord de la Eridivise, club al que llegó el pasado mes de enero tras dejar la Premier League. Sin embargo, apenas ha jugado ocho partidos.

    “Se mudó a los Países Bajos para escapar y redescubrir su pasión por el fútbol, ​​pero la negatividad lo persiguió. Han sido un par de años extremadamente difíciles para él, y este incidente lo refleja", señaló.

    La fuente también remarcó que Sterling había sido arrestado “bajo sospecha” y aseguró que no existe “ninguna prueba en su sistema”.

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