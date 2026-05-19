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    Política

    Tras fatal caída de niña en Las Condes: comisión de Vivienda aprueba proyecto que obliga medidas de seguridad en departamentos

    Tras ser aprobada de forma unánime, la iniciativa ahora será revisada en la Sala del Senado. Los integrantes de la comisión solicitaron al Ejecutivo que se otorgue suma urgencia al proyecto para su despacho.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Fue una tragedia que el fin de semana enlutó al país. La tarde del domingo una niña de 2 años perdió la vida tras caer de un piso 11 en un departamento de la comuna de Las Condes. La menor cayó por un ventanal que no tenía malla de seguridad.

    La situación reabrió un debate que hace años se viene discutiendo, respecto a las medidas de protección que debiesen tener los edificios donde residan o transiten niños o personas con necesidades especiales.

    Precisamente este caso aceleró la discusión de la Ley Valentín en la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado. El proyecto modifica normas sobre copropiedad inmobiliaria para establecer medidas obligatorias de seguridad en departamentos y edificios en altura, donde vivan menores de edad o personas con discapacidad.

    De forma unánime los integrantes de la comisión aprobaron en general y particular el proyecto, y se espera que este martes sea visto en la Sala del Senado, para posteriormente continuar su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

    El presidente de la comisión de Vivienda, senador Fidel Espinoza, informó que la instancia acordó solicitar al Ejecutivo “suma urgencia” para acelerar el despacho de la iniciativa.

    “Lamentamos profundamente el dolor que causa para todo un país lo ocurrido el fin de semana. Esta va a ser una contribución al país que, lamentablemente, llega tarde en el caso de la niña que cayó de un piso 11, pero sigue siendo muy necesario para el país”, afirmó.

    Si bien, este proyecto estaba en tabla antes de la tragedia, el senador admitió que la situación aceleró su votación. “Lo que sí ha ocurrido de manera mucho más rápida y efectiva ha sido darle urgencia a haber votado todos los artículos en particular para que continúe su trámite”, indicó.

    La autora de la iniciativa es la senadora María José Gatica, y en concreto, el proyecto modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria para incorporar medidas de protección en ventanas, balcones y terrazas.

    La parlamentaria hizo un llamado al Ejecutivo para entregarle “la urgencia correspondiente para tramitar esta iniciativa con rapidez. No podemos seguir lamentando tragedias como ésta”, sostuvo.

    Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza, integrante de la comisión, especificó que “la implementación de la futura ley también requerirá que las comunidades y reglamentos de copropiedad definan adecuadamente las condiciones para instalar estas medidas de seguridad“.

    En tanto, el senador Miguel Becker, también miembro de la instancia, valoró el avance legislativo, aunque enfatizó que ninguna norma reemplaza el deber de cuidado de los adultos.

    “Este caso debe servir también como una señal de alerta y conciencia sobre la importancia del cuidado permanente de nuestros niños”, aseveró.

    Más sobre:ViviendaComisiónDepartamentoLas CondesNiñaCaída niñaSeguridadSeguridad departamentos

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