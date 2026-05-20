Rusia derriba unos 275 drones lanzados por Ucrania, que cifra en más de 130 las interceptaciones nocturnas

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles el derribo de cerca de 275 drones ucranianos, en el marco de una nueva noche de ataques que han llevado a la Fuerza Aérea ucraniana a cifrar en más de 130 los aparatos rusos interceptados en su espacio aéreo, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un comunicado que sus sistemas de defensa antiaérea han destruido 273 drones en las regiones de Moscú, Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Volgogrado, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Leningrado, Nizhni Nóvgorod, Nóvgorod, Oriol, Rostov y Smolensk.

Además, ha confirmado interceptaciones en las regiones de Tver, Tula, Krasnodar, Stavropol, Tartaristán, sobre las aguas de los mares Negro y de Azov, y sobre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que las fuerzas rusas han lanzado un misil balístico y 154 drones, 131 de los cuales habrían sido interceptados. Así, ha confirmado el impacto del misil y 23 drones en 20 puntos del país y ha alertado de que “nuevos grupos de drones enemigos” están en espacio aéreo ucraniano.