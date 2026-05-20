El llamado de Alvarado a la oposición para que megarreforma avance en el Senado: “Nunca es tarde para recapacitar”

Luego de una maratónica jornada, la sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado la megarreforma para la reconstrucción y el desarrollo económico impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.

En la sesión, que se extendió por cuatro horas y estuvo marcada por los cruces entre el oficialismo y la oposición, el gobierno logró un importante avance en la tramitación de su proyecto estrella.

Tras el despacho a la Cámara Alta, el biministro de Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, entregó un punto de prensa valorando el resultado de la votación.

“Con esta iniciativa que avanza hacia el Senado de la República, el gobierno está demostrando que es capaz de escuchar, que es capaz de recibir propuestas, que es capaz de generar mayorías , y esas mayorías, hoy día, nos han permitido, con una amplia votación, seguir y continuar este proyecto en el Senado”, partió diciendo.

Luego agregó: “Sé que ha existido oposición dura a esta iniciativa, pero nunca es tarde para recapacitar, nunca es tarde para colocarse a disposición del país, nunca es tarde para sumarse a la construcción de un mejor país para todas y todos los chilenos”.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Dicho eso, aseguró: “Este es un paso importante en los compromisos del Presidente Kast (...) Así que estamos contentos, no hemos ganado nada, hemos dado un primer paso y esperamos pronto en el Senado de la República terminar con la tramitación para que este proyecto se concrete en ley de la República”.

En esa línea, recalcó: “Este no es un proyecto para el gobierno, es un proyecto para todos los chilenos”.

Por último, fue consultado sobre si este era un llamado a los senadores del Socialismo Democrático, dadas sus pasadas declaraciones en las que les pidió actuar al margen de la tutela del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Frente a esto, contestó: “Yo creo que no solamente a los senadores del Socialismo Democrático, yo creo que a todos quienes componen la Cámara Alta, es importante que si tienen propuestas, tienen iniciativas y quieren colaboraren perfeccionar este proyecto, nosotros siempre vamos a estar disponibles para recibir esas propuestas, escuchar y poder avanzar todos juntos”.