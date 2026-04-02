Tras fallida detención de Apablaza: UDI se suma a viaje de Kast a Argentina

Santiago 2 de abril 2026. La directiva de la UDI arriba al Palacio de La Moneda para una reunion con el Presidente de la Republica. Dragomir Yankovic/Aton Chile

A eso de las 13.00 horas de este jueves, el Presidente José Antonio Kast recibió a la directiva de la Unión Demócrata Independiente en el Palacio de La Moneda. ¿El motivo? La situación del exfrentista Galvarino Apablaza.

Y es que la fallida detención del sindicado como el autor intelectual del homicidio del fundador de la UDI -tras ser aprobada su extradición de Argentina a Chile- puso de nuevo el caso sobre la mesa.

Por lo mismo, los gremialistas solicitaron una cita en Palacio. En la reunión, además del Mandatario y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, estaba el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez; el secretario general, Juan Antonio Coloma; los vicepresidentes María José Hoffmann y Eduardo Cretton; y el abogado de la familia de Guzmán, Pablo Toloza.

En concreto, tal como ya habían dejado ver en la mañana, se abordó la posibilidad de que la UDI se pudiera sumar al viaje del Presidente -planificado para este domingo 5 y lunes 6- a Argentina, visita que ellos como partido también tenían prevista hacer, pero el jueves 9 y viernes 10 de abril.

Así las cosas, se optó por la primera opción. Tras la cita, Ramírez dio a conocer que el Presidente Kast “tuvo la gentileza de extenderle una invitación al secretario general de la UDI para que lo acompañe a Buenos Aires en el viaje que se hará este domingo y lunes”.

“Así, nuestro secretario general podrá sostener algunas reuniones con los abogados y pueda hacer también algunas gestiones, recabar información sobre el estado de la situación en Argentina”, explicó.

Con todo, Ramírez recalcó: “Nosotros estamos muy conscientes que Argentina y el gobierno del Presidente Milei han hecho sus mejores esfuerzos para traer de vuelta a Galvarino Apablaza a Chile. Lamentablemente, los tiempos de la justicia argentina impidieron que la extradición se pudiese realizar antes por lo cual Galvarino Apablaza tuvo mucho tiempo para planificar su fuga”.