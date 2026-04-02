Abogado de la familia de Jaime Guzmán sostiene que visita de Kast a Argentina “evidentemente cambia el foco” si Apablaza no está detenido

El abogado de la familia de Jaime Guzmán, Pablo Toloza, se refirió la mañana de este jueves a la situación de Galvarino Apablaza, quien no fue encontrado en su domicilio en Argentina tras emitirse una orden de detención, y al impacto que esto podría tener en la próxima visita del Presidente José Antonio Kast al país trasandino.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Toloza señaló que, si bien el viaje del Mandatario ya estaba programado, “la visita evidentemente cambia el foco si Galvarino Apablaza no está en Chile y está fugado en Argentina”.

Según agregó desde el Gobierno han realizado “todas las coordinaciones a partir de que se supo de la fuga y que no se encontró en los domicilios, para que la policía realice las investigaciones”.

En esa línea, el abogado indicó que espera que el Presidente José Antonio Kast “realice todas las gestiones” necesarias para concretar la detención.

“Eso se lo pedimos el día de ayer. También hay que tener en consideración que el Presidente José Antonio Kast fue alumno de Jaime Guzmán, conoció a Jaime Guzmán. Es uno de los, podríamos llamar discípulos de Jaime Guzmán, de una generación completa. Por tanto, obviamente esto no es un tema solo desde el punto de vista de su calidad de presidente de la República, sino que también de haberlo conocido personalmente”

Es así como apuntó que “le expresamos la preocupación, y él también está muy preocupado de esta situación”, a la vez que recordó que esto se encuentra radicado en la policía argentina, que fue a quien se le escapó Apablaza.

En la ocasión, el abogado se refirió a si Apablaza se encuentra en calidad de prófugo, señalando que “es prófugo porque en Chile, y por eso se pidió su extradición, él nunca enfrentó la justicia”.

“Galvarino Apablaza es una de las pocas personas dentro de esta trama de casi 10 que participaron del homicidio, del asesinato de Jaime Guzmán, que nunca enfrentaron justicia chilena”, explicó.

Cuestionamientos a Mara Sedini

En otro punto, Toloza le restó importancia al error de la vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien señaló que Apablaza estaba condenado por el crimen.

“Yo creo que se equivocó”, sostuvo, añadiendo que “evidentemente la ministra no es abogada y por tanto quizás los términos se confunden. Además que estamos hablando de un proceso que es del año 91″.

Junto con esto, es que mencionó que el error “procesalmente no tiene ninguna implicancia” y que “la ministra es una ministra vocera del Poder Ejecutivo y esto está radicado en una ministra de Fuero, en el Poder Judicial, y además una ministra que da plena garantía”.

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