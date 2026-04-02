“Escribiendo...”: Exministros FA se coordinan para defender legado de Boric

Nicolás Grau, Antonia Orellana, Javiera Toro, Francisco Figueroa y Maisa Rojas están lejos de haber perdido el contacto pese al término del gobierno de Gabriel Boric, donde se desempeñaron como ministros de Estado: hasta hoy comparten un grupo en WhatsApp llamado “Autoridades FA”, la colectividad a la que también pertenece el exmandatario.

Este grupo ha sido el canal para que los exsecretarios de Estado coordinen lo que entienden como parte de su responsabilidad frente a la instalación del gobierno de José Antonio Kast: articular la defensa del legado de Boric, por lo que cada uno de ellos ha salido a enfrentar a las actuales autoridades en materias ligadas a las de las carteras que a cada uno le tocó representar en la administración pasada.

El grupo interno se creó durante el periodo de Boric, pero estos días se ha usado para coordinar de alguna manera las arremetidas contra La Moneda en asuntos que los exministros FA estimen como complejos.

En la instancia también participa el exministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, único frenteamplista que hasta ahora no ha lanzado dardos públicos, pues solo ha reposteado algunas críticas contra el gobierno de Kast.

Al grupo llegan minutas de la dirección del Frente Amplio, que, señalan, corren por parte de la encargada de contenidos de la directiva, Camila Miranda. El trabajo conjunto con la dirección nacional del partido igual es clave y se consolidó en un desayuno que el equipo que encabeza Constanza Martínez compartió con los exministros frenteamplistas de Boric el pasado 12 de marzo.

Además de exministros también hay exsubsecretarios como Víctor Ramos, Francisca Perales, Daniela Quintanilla, entre otros. Varios de estos también han salido a arremeter en contra de la administración Kast.

Un caso particular, señalan desde el interior de la instancia, es el de Nicolás Grau, pues en su calidad de exministro de Hacienda ha sido uno de los principales apuntados por el gabinete del Presidente. Esto porque uno de los cuestionamientos de Palacio se han concentrado en las materias fiscales del país.

Grau, dicen exautoridades de Boric, ha buscado evitar enfrentamientos directos con su sucesor, Jorge Quiroz, pues es de los que considera que se le debe dar un espacio de instalación al nuevo gobierno. Esto salvo por los primeros días de administración, cuando salió a defender en redes sociales su gestión ante la polémica sobre cuánta caja se heredó desde el periodo de Boric al de Kast.

A diferencia del resto de exministros FA, Grau salió a marcar una postura respecto de distintos emplazamientos directos que surgieron en su contra y no por alguna medida específica del gobierno, como ha sido el caso de otras exautoridades.

En su reemplazo, la exautoridad de Boric que sí se ha metido de lleno en el debate público ante las ofensivas e iniciativas de Kast es el exjefe de gabinete de Nicolás Grau, Rodrigo Echecopar (FA), quien llegó a exponer sobre las cifras de la administración pasada en una reunión telemática que sostuvo junto a integrantes del comité central del Frente Amplio.

Al igual que Grau, hay otros asesores de peso de la pasada administración que comparten la idea de que no sean los exministros los principales opositores de Kast y que esa faceta se debe asumir desde el Congreso. El mismo expresidente Boric ha fijado como estrategia no inmiscuirse en el debate de la contingencia en los primeros meses del nuevo gobierno, pese a que es el principal emplazado por la derecha.

Las ofensivas

Son diversas las arremetidas que han surgido desde el grupo de exministros de Boric en contra del gobierno de José Antonio Kast.

Por ejemplo, la exministra de Desarrollo Social y Bienes Nacionales, Javiera Toro, publicó el pasado 23 de marzo que “me escriben con preocupación cuidadoras sobre dichos de la ministra María Jesús Wulf de que el Sistema de Cuidados no tendría financiamiento. Aclaro que sí lo tiene: la ley 21.805 incluye la proyección de gasto en su informe financiero. Es más, gran parte del financiamiento ya está en el presupuesto vigente de Desarrollo Social para ejecutar en 2026″.

“¿Desquiciar para gobernar? ¿Es acaso esa la receta del Segundo Piso del Presidente? ¿A costa de la credibilidad del país y del bienestar de su gente? La vida de las personas no es material para instalar narrativas. Gobernar no es lo mismo que estar en campaña. ¡Responsabilidad!“, posteó dos días después el otrora titular de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa.

El 17 de marzo, en tanto, la exministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, publicó que “es inusual que se retiren todos los decretos medioambientales cuando llega una nueva administración. Es cosa de revisar qué ha ocurrido antes”.

Este lunes, en tanto, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, posteó en redes sociales: “Hoy el gobierno le pidió la renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco de Sernameg. Además de estar en pleno tratamiento de Cáncer de Mama Triple Negativo, encabezó la mayor expansión de atención a la violencia desde que existe ese programa, llegando al 90% de Chile”.