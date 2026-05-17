Un inspector de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Curacaví resultó gravemente herido tras ser atropellado durante un control vehicular realizado en el sector de Camino El Toro, luego de denuncias de vecinos por carreras ilegales de motos.

El hecho ocurrió cerca de las 16.30 horas del sábado, en el sector de Puente El Toro, cuando un vehículo conducido por Bryan Sepúlveda Zúñiga habría intentado evitar el control, acelerando e impactando de frente al funcionario municipal.

Producto del atropello, el inspector resultó con diversas fracturas en sus piernas y costillas. Primero fue trasladado al Hospital de Curacaví y luego derivado al Hospital del Trabajador, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Su estado se mantiene reservado.

Tras el hecho, el imputado se dio a la fuga con una mujer y un niño al interior del vehículo, siendo posteriormente interceptado por patrullas de inspectores a unos cinco kilómetros del lugar. Luego fue entregado a Carabineros.

Decretan prisión preventiva para conductor acusado de atropellar a inspector municipal en Curacaví

Este domingo 17 de mayo, el conductor fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Curacaví, instancia en la que el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

El fiscal Roberto Contreras detalló que, de acuerdo con los primeros antecedentes entregados por Carabineros de la 63ª Comisaría de Curacaví, el conductor “hizo caso omiso a las advertencias con la finalidad de ser controlado” y dirigió su vehículo “en contra de un inspector municipal a alta velocidad”.

Contreras agregó que el funcionario quedó tendido en la calzada y que el imputado huyó del lugar “sin prestarle ayuda a la persona lesionada”.

Decretan prisión preventiva para conductor acusado de atropellar a inspector municipal en Curacaví

El Ministerio Público instruyó diligencias a personal de la SIAT de Carabineros y de la SIP de la 63ª Comisaría, con el objetivo de realizar los primeros peritajes en el sitio del suceso.

Según informó el fiscal, el imputado, de 29 años, fue formalizado por los delitos de homicidio frustrado, conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de drogas y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda a la víctima.

“El tribunal determinó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, señaló Contreras, agregando que se decretó la prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 90 días.

Decretan prisión preventiva para conductor acusado de atropellar a inspector municipal en Curacaví

Municipio anuncia acciones y apoyo al inspector

El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, sostuvo que el municipio puso todos los antecedentes a disposición de la justicia para esclarecer el grave incidente que dejó herido al funcionario.

“Estamos totalmente resueltos a acompañar, a apoyar en la función a nuestros inspectores, porque estamos resueltos a mantener Curacaví como una de las comunas más seguras de la Región Metropolitana”, señaló el jefe comunal.

Hernández también destacó el trabajo de los equipos municipales y aseguró que los inspectores “han dado pruebas de compromiso” en materia de seguridad comunal.

Decretan prisión preventiva para conductor acusado de atropellar a inspector municipal en Curacaví

“Nuestro apoyo a la familia, nuestro afecto al inspector y sé también que la comunidad está acompañándonos, hemos recibido innumerables mensajes de apoyo”, afirmó.

Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Eyzaguirre, sostuvo que tras la formalización “el tribunal decretó la prisión preventiva respecto del autor del homicidio frustrado de nuestro inspector municipal”.

Eyzaguirre agregó que el imputado, además, “se dio a la fuga y venía bajo los efectos de psicotrópico”, y valoró la decisión judicial como una medida que refuerza el control de tránsito realizado por los inspectores municipales.