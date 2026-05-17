SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Decretan prisión preventiva para conductor acusado de atropellar a inspector municipal en Curacaví

    El funcionario resultó con múltiples fracturas durante un control vehicular en el sector de Camino El Toro, tras denuncias por carreras ilegales de motos. La Fiscalía formalizó al imputado por homicidio frustrado, conducción bajo la influencia de drogas y huir del lugar sin prestar ayuda.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Decretan prisión preventiva para conductor acusado de atropellar a inspector municipal en Curacaví

    Un inspector de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Curacaví resultó gravemente herido tras ser atropellado durante un control vehicular realizado en el sector de Camino El Toro, luego de denuncias de vecinos por carreras ilegales de motos.

    El hecho ocurrió cerca de las 16.30 horas del sábado, en el sector de Puente El Toro, cuando un vehículo conducido por Bryan Sepúlveda Zúñiga habría intentado evitar el control, acelerando e impactando de frente al funcionario municipal.

    Producto del atropello, el inspector resultó con diversas fracturas en sus piernas y costillas. Primero fue trasladado al Hospital de Curacaví y luego derivado al Hospital del Trabajador, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Su estado se mantiene reservado.

    Tras el hecho, el imputado se dio a la fuga con una mujer y un niño al interior del vehículo, siendo posteriormente interceptado por patrullas de inspectores a unos cinco kilómetros del lugar. Luego fue entregado a Carabineros.

    Decretan prisión preventiva para conductor acusado de atropellar a inspector municipal en Curacaví

    Este domingo 17 de mayo, el conductor fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Curacaví, instancia en la que el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

    El fiscal Roberto Contreras detalló que, de acuerdo con los primeros antecedentes entregados por Carabineros de la 63ª Comisaría de Curacaví, el conductor “hizo caso omiso a las advertencias con la finalidad de ser controlado” y dirigió su vehículo “en contra de un inspector municipal a alta velocidad”.

    Contreras agregó que el funcionario quedó tendido en la calzada y que el imputado huyó del lugar “sin prestarle ayuda a la persona lesionada”.

    Decretan prisión preventiva para conductor acusado de atropellar a inspector municipal en Curacaví

    El Ministerio Público instruyó diligencias a personal de la SIAT de Carabineros y de la SIP de la 63ª Comisaría, con el objetivo de realizar los primeros peritajes en el sitio del suceso.

    Según informó el fiscal, el imputado, de 29 años, fue formalizado por los delitos de homicidio frustrado, conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de drogas y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda a la víctima.

    “El tribunal determinó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, señaló Contreras, agregando que se decretó la prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 90 días.

    Decretan prisión preventiva para conductor acusado de atropellar a inspector municipal en Curacaví

    Municipio anuncia acciones y apoyo al inspector

    El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, sostuvo que el municipio puso todos los antecedentes a disposición de la justicia para esclarecer el grave incidente que dejó herido al funcionario.

    “Estamos totalmente resueltos a acompañar, a apoyar en la función a nuestros inspectores, porque estamos resueltos a mantener Curacaví como una de las comunas más seguras de la Región Metropolitana”, señaló el jefe comunal.

    Hernández también destacó el trabajo de los equipos municipales y aseguró que los inspectores “han dado pruebas de compromiso” en materia de seguridad comunal.

    Decretan prisión preventiva para conductor acusado de atropellar a inspector municipal en Curacaví

    “Nuestro apoyo a la familia, nuestro afecto al inspector y sé también que la comunidad está acompañándonos, hemos recibido innumerables mensajes de apoyo”, afirmó.

    Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Eyzaguirre, sostuvo que tras la formalización “el tribunal decretó la prisión preventiva respecto del autor del homicidio frustrado de nuestro inspector municipal”.

    Eyzaguirre agregó que el imputado, además, “se dio a la fuga y venía bajo los efectos de psicotrópico”, y valoró la decisión judicial como una medida que refuerza el control de tránsito realizado por los inspectores municipales.

    Más sobre:CuracavíInspector MunicipalAtropelloPrisión PreventivaMunicipio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colegio Médico rechaza decreto de Hacienda por recortes en salud y pide certezas al gobierno

    Steinert encabeza reunión con Carabineros y la PDI para coordinar plan contra crimen organizado

    Socialismo Democrático rechaza emplazamiento de Alvarado y apunta falta de disposición del Ejecutivo

    Senado de EE.UU. frena partida de US$400 millones para salón de baile de Trump

    “¡El tiempo es esencial!“: Trump presiona a Irán en torno a negociaciones bilaterales

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Lo más leído

    1.
    Cortes han declarado inadmisibles cerca del 74% de los recursos de protección presentados contra Tesorería por deudas CAE

    Cortes han declarado inadmisibles cerca del 74% de los recursos de protección presentados contra Tesorería por deudas CAE

    2.
    De Grange espera que Ley Uber entre en vigencia este 2026 y denuncia que tren Santiago-Valparaíso fue anunciado “sin ningún estudio”

    De Grange espera que Ley Uber entre en vigencia este 2026 y denuncia que tren Santiago-Valparaíso fue anunciado “sin ningún estudio”

    3.
    Steinert encabeza reunión con Carabineros y la PDI para coordinar plan contra crimen organizado

    Steinert encabeza reunión con Carabineros y la PDI para coordinar plan contra crimen organizado

    4.
    Detienen a autor de homicidio al exterior del mercado de Arica: víctima fue apuñalada

    Detienen a autor de homicidio al exterior del mercado de Arica: víctima fue apuñalada

    5.
    Pie entre 1 UTM y $1,5 millones: la fórmula del gobierno para los convenios de pago que busca ofrecer a deudores del CAE

    Pie entre 1 UTM y $1,5 millones: la fórmula del gobierno para los convenios de pago que busca ofrecer a deudores del CAE

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Real Betis en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Real Betis en TV y streaming

    Decretan prisión preventiva para conductor acusado de atropellar a inspector municipal en Curacaví
    Chile

    Decretan prisión preventiva para conductor acusado de atropellar a inspector municipal en Curacaví

    Steinert encabeza reunión con Carabineros y la PDI para coordinar plan contra crimen organizado

    Socialismo Democrático rechaza emplazamiento de Alvarado y apunta falta de disposición del Ejecutivo

    Francisco Guzmán, sobre el capital de riesgo para startups: “El mercado es mucho más exigente hoy que hace tres o cuatro años”
    Negocios

    Francisco Guzmán, sobre el capital de riesgo para startups: “El mercado es mucho más exigente hoy que hace tres o cuatro años”

    Ministro Daniel Mas y visión sobre Codelco: “Es una compañía, sin duda, que está fuera de control”

    La batalla judicial que viene por el 63% de Azul Azul

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio
    Tendencias

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio

    Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Vicente Rojas se mete entre los 25 mejores jóvenes del Giro de Italia
    El Deportivo

    Vicente Rojas se mete entre los 25 mejores jóvenes del Giro de Italia

    Con una gran remontada: Benjamín Hites triunfa en su categoría en las 24 Horas de Nürburgring y supera a Max Verstappen

    El segundo en ganar todos los Masters 1000: Jannik Sinner es profeta en Roma y estira su histórica racha

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Senado de EE.UU. frena partida de US$400 millones para salón de baile de Trump
    Mundo

    Senado de EE.UU. frena partida de US$400 millones para salón de baile de Trump

    “¡El tiempo es esencial!“: Trump presiona a Irán en torno a negociaciones bilaterales

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Las hormonas son todo
    Paula

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad