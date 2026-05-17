SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tierra (poco) santa: la U tropieza ante Cobresal y alarga la racha de una década sin ganar en El Salvador

    Un golazo de tiro libre, convertido por Steffan Pino, desniveló la balanza en favor de un necesitado equipo minero, para vencer por la mínima a los azules. Los de Fernando Gago tuvieron la pelota, pero con nula profundidad y escasas opciones de gol. Desde febrero de 2016 que el club laico no gana en El Cobre.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La U tropieza ante Cobresal y alarga la racha de 10 años sin ganar en El Salvador. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Para Universidad de Chile, jugar en El Salvador tiene un significado especial. Para las huestes azules, es “tierra santa”, porque en el campamento minero lograron el título de 1994, acabando con la extensa sequía de 25 años sin ser campeón. Sin embargo, el equipo lleva mucho tiempo sin triunfar en El Cobre. Este domingo, la mala racha se estiró. El local ganó por 1-0, con un verdadero golazo, e hizo tropezar a una U que no logra ser convincente.

    Después de la derrota con La Calera, que hipotecó gran parte de sus opciones de seguir en la Copa de la Liga, Fernando Gago y compañía debían reinsertarse en el campeonato local y no despegarse de los líderes. ‘Pintita’ debió rearmar la defensa producto de las bajas. Sin Zaldivia, Ramírez y Morales, tuvo que recurrir al venezolano Tamayo como el compañero de Franco Calderón en la zaga, mientras que el juvenil Diego Vargas fue el lateral izquierdo.

    Más allá del factor de la altitud, la idea de juego de la U no se modificó. Sostuvo el protagonismo en la posesión y en presionar en campo rival. La pelota le fue perteneciendo mayoritariamente a los de azul, ante un Cobresal que se concentró en su campo, con dos líneas de cuatro. Yanis y Brea, los aleros, eran quienes debían darle velocidad en los contraataques.

    En el primer tiempo, la tenencia de los laicos fue del 69%, pero aquello no se tradujo en ocasiones claras de gol, aunque estuvo rondando constantemente el área minera. Si en los 19′ le anularon un gol a Lucero por fuera de juego, en los 22′ el Gato tuvo un cabezazo, que controló Alejandro Santander en el centro del arco. Los acercamientos se quedaban solo en eso. Insinuaba, más no acertaba.

    Luego, en los 42′, Hormazábal sacó un remate débil con la zurda, que terminó en las manos del portero cobresalino. La superioridad de la U no era concluyente, porque carecía de profundidad, ante un rival que mostró ripios a la hora de salir con claridad desde su terreno. La apuesta de Cobresal pasaba por salir rápido, buscando principalmente a Julián Brea. El argentino, ex Huachipato, fue el más incisivo.

    De cara al complemento, el partido paulatinamente se fue animando, porque albinaranjas y azules hicieron que se convirtiera en un ida y vuelta, con sus vaivenes. La U continuaba con lo suyo: manejo de balón, sin profundidad ni claridad en el último cuarto de cancha. Al tener más espacios, Cobresal empezó a atacar más y contó con chances de gol.

    En los 58′, el movedizo Brea se lo perdió, ante el buen achique de Castellón. Más tarde, en los 65′, nuevamente falló el local en la definición. Otra vez, el portero de la U evitó la apertura de la cuenta, metiendo una mano. Para darle un nuevo aire al equipo, Gago metió tres cambios en simultáneo. Adentro Assadi, Altamirano y Eduardo Vargas. Salieron Guerrero, Aránguiz y Lucero.

    La última movida de Gago fue incluir a Lucas Barrera, en lugar de Agustín Arce, quien no logró incluir de mitad hacia arriba. Para terminar con un mediocampo de mayor tinte ofensivo.

    Los rayones de la pizarra y los movimientos de fichas se fueron al tacho de la basura con el golazo de Steffan Pino. Permitiendo usar el cliché, fue un tanto de otro partido. Un notable tiro libre del espigado ariete, en el minuto 76, se metió en un ángulo de Castellón. Evocó al gol con que Ñublense derrotó a la U, en Chillán, pero éste fue con más potencia que colocación.

    Ese golazo terminó por desnivelar el compromiso y darle un triunfo vital para Cobresal, que toma aire en la parte baja. Ya son 12 partidos que la U. de Chile no derrota a los mineros en Primera División (desde 2020). Sin embargo, el dato que deja más perplejos a los azules es que van 10 años sin ganar en El Salvador. La última victoria fue el 28 de febrero de 2016 (4-1, en el Clausura). De tierra santa, va quedando poco.

    La U volvió a perder con Cobresal en el norte. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Cobresal: A. Santander; A. Astudillo (71’, E. Valencia), F. Bechtholdt, J. Tiznado, R. Sandoval (71’, A. Castillo); C. Yanis, A. Nadruz, B. Valenzuela (46′, G. Pacheco), J. Brea (90’+7, C. Moreno); S. Pino y F. Frías (46′, B. Carvallo). DT: G. Huerta.

    U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, F. Calderón, B. Tamayo, D. Vargas (83′, F. Salomoni); I. Poblete, C. Aránguiz (67′, E. Vargas), A. Arce (74′, L. Barrera); M. Guerrero (67′, L. Assadi), J. M. Lucero (67′, J. Altamirano) e I. Vásquez. DT: F. Gago.

    Goles: 1-0, 76′, Pino, golazo de tiro libre.

    Árbitro: F. Jiménez. Amonestó a Astudillo, Pino (C); Calderón (U).

    Estadio El Cobre Codelco, El Salvador. Asistieron 2 mil personas, aprox.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraLa UCobresalUniversidad de ChileFernando GagoGustavo HuertaEl Salvador

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Formalización de tres ex carabineros y 12 civiles presuntamente vinculados a grupo criminal se extiende a este lunes

    Dos aviones militares se estrellan en pleno show aéreo en Estados Unidos

    Tras operativo de las FF.AA. en Bolivia: Hay 47 detenidos y EE.UU. condena intento de “desestabilización”

    Este lunes inicia Asamblea Mundial de la Salud en medio de emergencia por ébola y monitoreo del hantavirus

    Los laboristas que se perfilan como sucesores de Starmer ante eventual dimisión del premier británico

    Colegio Médico rechaza decreto de Hacienda por recortes en salud y pide certezas al gobierno

    Lo más leído

    1.
    En vivo: Colo Colo quiere seguir extendiendo su ventaja en la cima de la Liga de Primera ante Ñublense

    En vivo: Colo Colo quiere seguir extendiendo su ventaja en la cima de la Liga de Primera ante Ñublense

    2.
    Un Barcelona de perfección vence a un deslavado Betis que ya tenía los deberes cumplidos

    Un Barcelona de perfección vence a un deslavado Betis que ya tenía los deberes cumplidos

    3.
    De más a menos: Joaquín Niemann ilusiona en el inicio de la última ronda, pero termina lejos del título del PGA Championship

    De más a menos: Joaquín Niemann ilusiona en el inicio de la última ronda, pero termina lejos del título del PGA Championship

    4.
    Alexis y Suazo celebran: Sevilla salva la categoría a pesar de su derrota ante Real Madrid

    Alexis y Suazo celebran: Sevilla salva la categoría a pesar de su derrota ante Real Madrid

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    Formalización de tres ex carabineros y 12 civiles presuntamente vinculados a grupo criminal se extiende a este lunes
    Chile

    Formalización de tres ex carabineros y 12 civiles presuntamente vinculados a grupo criminal se extiende a este lunes

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Colegio Médico rechaza decreto de Hacienda por recortes en salud y pide certezas al gobierno

    Francisco Guzmán, sobre el capital de riesgo para startups: “El mercado es mucho más exigente hoy que hace tres o cuatro años”
    Negocios

    Francisco Guzmán, sobre el capital de riesgo para startups: “El mercado es mucho más exigente hoy que hace tres o cuatro años”

    Ministro Daniel Mas y visión sobre Codelco: “Es una compañía, sin duda, que está fuera de control”

    José Ramón Valente: “No hay un tema ideológico: la lógica del proyecto apunta a que no se puede gastar más de lo que se tiene”

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio
    Tendencias

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio

    Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Fernando Gago tras la derrota de la U: “Tuvimos el control del partido; nos faltó concretar”
    El Deportivo

    Fernando Gago tras la derrota de la U: “Tuvimos el control del partido; nos faltó concretar”

    DT de Sevilla deja en el aire su continuidad tras salvar al equipo del descenso: “Uno tiene que estar donde lo quieren”

    De más a menos: Joaquín Niemann ilusiona en el inicio de la última ronda, pero termina lejos del título del PGA Championship

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Dos aviones militares se estrellan en pleno show aéreo en Estados Unidos
    Mundo

    Dos aviones militares se estrellan en pleno show aéreo en Estados Unidos

    Tras operativo de las FF.AA. en Bolivia: Hay 47 detenidos y EE.UU. condena intento de “desestabilización”

    Este lunes inicia Asamblea Mundial de la Salud en medio de emergencia por ébola y monitoreo del hantavirus

    Las hormonas son todo
    Paula

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad