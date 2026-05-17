Tierra (poco) santa: la U tropieza ante Cobresal y alarga la racha de una década sin ganar en El Salvador

Para Universidad de Chile, jugar en El Salvador tiene un significado especial. Para las huestes azules, es “tierra santa”, porque en el campamento minero lograron el título de 1994, acabando con la extensa sequía de 25 años sin ser campeón. Sin embargo, el equipo lleva mucho tiempo sin triunfar en El Cobre. Este domingo, la mala racha se estiró. El local ganó por 1-0, con un verdadero golazo, e hizo tropezar a una U que no logra ser convincente.

Después de la derrota con La Calera, que hipotecó gran parte de sus opciones de seguir en la Copa de la Liga, Fernando Gago y compañía debían reinsertarse en el campeonato local y no despegarse de los líderes. ‘Pintita’ debió rearmar la defensa producto de las bajas. Sin Zaldivia, Ramírez y Morales, tuvo que recurrir al venezolano Tamayo como el compañero de Franco Calderón en la zaga, mientras que el juvenil Diego Vargas fue el lateral izquierdo.

Más allá del factor de la altitud, la idea de juego de la U no se modificó. Sostuvo el protagonismo en la posesión y en presionar en campo rival. La pelota le fue perteneciendo mayoritariamente a los de azul, ante un Cobresal que se concentró en su campo, con dos líneas de cuatro. Yanis y Brea, los aleros, eran quienes debían darle velocidad en los contraataques.

En el primer tiempo, la tenencia de los laicos fue del 69%, pero aquello no se tradujo en ocasiones claras de gol, aunque estuvo rondando constantemente el área minera. Si en los 19′ le anularon un gol a Lucero por fuera de juego, en los 22′ el Gato tuvo un cabezazo, que controló Alejandro Santander en el centro del arco. Los acercamientos se quedaban solo en eso. Insinuaba, más no acertaba.

Luego, en los 42′, Hormazábal sacó un remate débil con la zurda, que terminó en las manos del portero cobresalino. La superioridad de la U no era concluyente, porque carecía de profundidad, ante un rival que mostró ripios a la hora de salir con claridad desde su terreno. La apuesta de Cobresal pasaba por salir rápido, buscando principalmente a Julián Brea. El argentino, ex Huachipato, fue el más incisivo.

De cara al complemento, el partido paulatinamente se fue animando, porque albinaranjas y azules hicieron que se convirtiera en un ida y vuelta, con sus vaivenes. La U continuaba con lo suyo: manejo de balón, sin profundidad ni claridad en el último cuarto de cancha. Al tener más espacios, Cobresal empezó a atacar más y contó con chances de gol.

En los 58′, el movedizo Brea se lo perdió, ante el buen achique de Castellón. Más tarde, en los 65′, nuevamente falló el local en la definición. Otra vez, el portero de la U evitó la apertura de la cuenta, metiendo una mano. Para darle un nuevo aire al equipo, Gago metió tres cambios en simultáneo. Adentro Assadi, Altamirano y Eduardo Vargas. Salieron Guerrero, Aránguiz y Lucero.

La última movida de Gago fue incluir a Lucas Barrera, en lugar de Agustín Arce, quien no logró incluir de mitad hacia arriba. Para terminar con un mediocampo de mayor tinte ofensivo.

Los rayones de la pizarra y los movimientos de fichas se fueron al tacho de la basura con el golazo de Steffan Pino. Permitiendo usar el cliché, fue un tanto de otro partido. Un notable tiro libre del espigado ariete, en el minuto 76, se metió en un ángulo de Castellón. Evocó al gol con que Ñublense derrotó a la U, en Chillán, pero éste fue con más potencia que colocación.

Ese golazo terminó por desnivelar el compromiso y darle un triunfo vital para Cobresal, que toma aire en la parte baja. Ya son 12 partidos que la U. de Chile no derrota a los mineros en Primera División (desde 2020). Sin embargo, el dato que deja más perplejos a los azules es que van 10 años sin ganar en El Salvador. La última victoria fue el 28 de febrero de 2016 (4-1, en el Clausura). De tierra santa, va quedando poco.

La U volvió a perder con Cobresal en el norte. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Ficha del partido

Cobresal: A. Santander; A. Astudillo (71’, E. Valencia), F. Bechtholdt, J. Tiznado, R. Sandoval (71’, A. Castillo); C. Yanis, A. Nadruz, B. Valenzuela (46′, G. Pacheco), J. Brea (90’+7, C. Moreno); S. Pino y F. Frías (46′, B. Carvallo). DT: G. Huerta.

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, F. Calderón, B. Tamayo, D. Vargas (83′, F. Salomoni); I. Poblete, C. Aránguiz (67′, E. Vargas), A. Arce (74′, L. Barrera); M. Guerrero (67′, L. Assadi), J. M. Lucero (67′, J. Altamirano) e I. Vásquez. DT: F. Gago.

Goles: 1-0, 76′, Pino, golazo de tiro libre.

Árbitro: F. Jiménez. Amonestó a Astudillo, Pino (C); Calderón (U).

Estadio El Cobre Codelco, El Salvador. Asistieron 2 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.