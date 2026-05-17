Colegio Médico rechaza decreto de Hacienda por recortes en salud y pide certezas al gobierno
El gremio cuestionó el Decreto N°333 del Ministerio de Hacienda, advirtiendo que afectaría áreas esenciales de la red pública, como la atención primaria y el financiamiento hospitalario.
El Colegio Médico de Chile manifestó su rechazo al Decreto N°333 del Ministerio de Hacienda, que instruye recortes presupuestarios en áreas consideradas esenciales para el funcionamiento de la red pública de salud.
A través de una declaración pública, la Mesa Directiva Nacional del gremio sostuvo que la medida impactaría ámbitos como la atención primaria y el financiamiento hospitalario, tanto en costos fijos como en productividad vinculada a egresos hospitalarios y cirugías.
Desde el Colmed también advirtieron una reducción de recursos destinados a bienes y servicios de consumo y contingencias operacionales, lo que, según señalaron, afectaría la capacidad de los establecimientos para responder ante fallas de equipamiento, mantención crítica e imprevistos propios del funcionamiento de la red.
En ese sentido, el gremio apuntó a una “profunda contradicción” entre el discurso público del gobierno y el contenido del decreto, afirmando que se ha sostenido que los recortes no afectarían la atención.
Sin embargo, desde el Colegio Médico señalaron que la medida “evidencia que sí existirán consecuencias concretas sobre pacientes, equipos de salud y capacidad de respuesta de la red a lo largo del país”.
Por ello, llamaron a la autoridad a aclarar “con prontitud” el alcance de estas medidas y a entregar garantías y certezas tanto a los usuarios como al personal sanitario.
Alerta oncológica y listas de espera
El pronunciamiento se da en un contexto marcado por la alerta oncológica, las listas de espera y la creciente presión asistencial que enfrenta el sistema público de salud.
Desde el Colegio Médico afirmaron que Chile necesita una discusión “seria y responsable” sobre el financiamiento sanitario, el fortalecimiento de la red pública y la sostenibilidad del sistema de salud.
El gremio agregó que dicha discusión resulta especialmente necesaria ante la creciente demanda asistencial, la resolución de listas de espera y el déficit estructural acumulado.
“El Colegio Médico está disponible para contribuir activamente a esa discusión”, cerró la declaración de la Mesa Directiva Nacional.
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