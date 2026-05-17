Colegio Médico rechaza decreto de Hacienda por recortes en salud y pide certezas al gobierno

El Colegio Médico de Chile manifestó su rechazo al Decreto N°333 del Ministerio de Hacienda, que instruye recortes presupuestarios en áreas consideradas esenciales para el funcionamiento de la red pública de salud.

A través de una declaración pública, la Mesa Directiva Nacional del gremio sostuvo que la medida impactaría ámbitos como la atención primaria y el financiamiento hospitalario, tanto en costos fijos como en productividad vinculada a egresos hospitalarios y cirugías.

Desde el Colmed también advirtieron una reducción de recursos destinados a bienes y servicios de consumo y contingencias operacionales, lo que, según señalaron, afectaría la capacidad de los establecimientos para responder ante fallas de equipamiento, mantención crítica e imprevistos propios del funcionamiento de la red.

En ese sentido, el gremio apuntó a una “profunda contradicción” entre el discurso público del gobierno y el contenido del decreto, afirmando que se ha sostenido que los recortes no afectarían la atención.

Colegio Médico rechaza decreto de Hacienda por recortes en salud y pide certezas al gobierno JAVIER SALVO/ATON CHILE

Sin embargo, desde el Colegio Médico señalaron que la medida “evidencia que sí existirán consecuencias concretas sobre pacientes, equipos de salud y capacidad de respuesta de la red a lo largo del país”.

Por ello, llamaron a la autoridad a aclarar “con prontitud” el alcance de estas medidas y a entregar garantías y certezas tanto a los usuarios como al personal sanitario.

Alerta oncológica y listas de espera

El pronunciamiento se da en un contexto marcado por la alerta oncológica, las listas de espera y la creciente presión asistencial que enfrenta el sistema público de salud.

Desde el Colegio Médico afirmaron que Chile necesita una discusión “seria y responsable” sobre el financiamiento sanitario, el fortalecimiento de la red pública y la sostenibilidad del sistema de salud.

El gremio agregó que dicha discusión resulta especialmente necesaria ante la creciente demanda asistencial, la resolución de listas de espera y el déficit estructural acumulado.

“El Colegio Médico está disponible para contribuir activamente a esa discusión”, cerró la declaración de la Mesa Directiva Nacional.