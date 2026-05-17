En vivo: Colo Colo quiere seguir extendiendo su ventaja en la cima de la Liga de Primera ante Ñublense
Los albos reciben a los chillanejos en el estadio Monumental, con la posibilidad de arrancarse en la punta del campeonato.
Minuto a minuto
Colo Colo 3-2 Ñublense
¡Gol de Ñublense!
49′. No hay respiro en el partido. Del tanto de Javier Correa, los albos vuelven a enredarse con un autogol de Arturo Vidal.
¡Gol de Colo Colo!
46′. En la primera intervención de la segunda mitad aparece Javier Correa. El goleador no falla y aumenta la cuenta para los albos.
Cambios en Ñublense
45’. Ingresa Franco Rami y Gabriel Graciani. Salen Ignacio Jeraldino y Diego Céspedes.
¡Arranca el segundo tiempo!
45′. Albos y chillanejos disputan el complemento en Macul.
¡Final del primer tiempo!
45′+3′. Con goles de Leandro Hernández y Joaquín Sosa, Colo Colo se impone a Ñublense y sigue como líder absoluto de la Liga de Primera. Diego Sanhueza descontó en la visita.
Tiempo de adición
45′. Se jugarán tres minutos más en Macul.
¡Gol de Ñublense!
36′. Tras una serie de intentos, llega el descuento. Primero, un frentazo había chocado en el travesaño. Sin embargo, en la segunda aproximación, Sanhueza sí logra impactar con dirección a la red.
¡Gol de Colo Colo!
30′. Jugada preparada y llega el segundo. Desde el córner, Tompas Alarcón manda el centro y aparece Joaquín Sosa por el punto penal para ajustarla con un zurdazo.
¡Gol de Colo Colo!
14′. Error en la salida de Ñublense y Leandro Hernández no perdona. El juvenil interceptó un fallido pase de Nicola Pérez y definió con el arco a su merced.
Colo Colo, protagonista
12′. El Cacique impone todas las condiciones en Macul, ante un Ñublense que parece sin respuestas. Javier Correa asoma como la gran opción de gol, con un par de cabezazos con una cuota de peligro.
¡Comienza el partido!
1′. Colo Colo y Ñublense ya juegan en el estadio Monumental por la Liga de Primera.
La formación titular de Ñublense
La formación titular de Colo Colo
La gran chance para el Cacique
Tras el tropiezo de Limache, el equipo de Fernando Ortiz tiene la gran opción de agrandar su diferencia en la cima. Si triunfan, le sacarán seis puntos a los tomateros.
Colo Colo recibe a Ñublense
El estadio Monumental será el escenario del choque entre albos y chillanejos.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.