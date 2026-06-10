Macaya critica mensaje de Boric por embargos a deudores del CAE y lo acusa de ser “responsable de la situación fiscal” del país

Fue a través de su cuenta de X, donde el expresidente Gabriel Boric expresó su molestia con las acciones de cobro impulsadas por la Tesorería General de la República (TGR) contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

El exmandatario acusó una “contradicción” entre la dureza aplicada a quienes mantienen deudas por estudios superiores y la negativa de sectores políticos a levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa en determinados casos vinculados a operaciones sospechosas.

En ese marco, el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), cuestionó los dichos del expresidente, acusándolo de ser “responsable” de la situación fiscal actual del país.

“Yo creo que el expresidente Boric, con el respeto que merece su ex investidura, l e pediría que guarde un respetuoso silencio respecto de cosas que están ocurriendo hoy día en la discusión pública, que tienen que ver con las responsabilidades propias de él ”, señaló en diálogo con radio Duna.

El parlamentario acusó que la situación que ocurre hoy día con los deudores del CAE sería producto de “una promesa que él (Boric) hizo respecto a este tema. Tiene mucho que ver con su propia responsabilidad”, lanzó.

Junto con ello, mencionó que “la situación fiscal de Chile nunca antes en nuestra historia, desde el regreso a la democracia, había estado tan deteriorada”.

“Sería más prudente de su parte guardar silencio cuando es en gran parte responsable la situación fiscal que tiene Chile hoy día”, indicó.

Por otra parte, el senador defendió los embargos en las cuentas de los deudores. “Me parece que va en la línea adecuada de recuperación de recursos públicos que son de propiedad de todos los chilenos”, sostuvo.

Respecto a la discusión del secreto bancario, el parlamentario aseguró que, a su parecer, “ no hay ningún inconveniente en que se levante, siempre y cuando se haga un control judicial . No es nada más que eso”.

Para Macaya lo correcto sería que esta acción se realizara además en un período acotado de tiempo.

“Que ese control judicial sea dado una autorización de máximo 24 horas, que haya un juez especial de turno siempre a cargo de este tema. Nos parece que pueden ser medidas en las que se podría construir un acuerdo”, sostuvo.