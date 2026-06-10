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    Política

    Votos PDG y DC dejan a Grau al borde del abismo: Jiles ratifica apoyo a acusación y Barría se declara en reflexión

    "Lo que está en juego es un juzgamiento a la totalidad de la gestión de Boric, a mi juicio”, remarcó la legisladora del PDG. El parlamentario DC, tanto, dijo que antes de tomar una decisión "hay mucho que conversar”.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    La bancada Dedvi Missene

    Esta mañana, una oficial de la Cámara notificó en su domicilio al exministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), de la acusación constitucional presentada en su contra por un grupo de diputados, a partir de un texto elaborado por la bancada libertaria.

    Con ello, ya empezó a correr el plazo de 10 días para que el exsecretario de Estado pueda hacer sus descargos a este libelo de 4 capítulos.

    A pesar de que aún falta un par de semanas para que la sala de la Cámara se pronuncie, el escenario hoy está nublado para Grau.

    De hecho, el pesimismo está instalado en la oposición, donde temen que al extitular de Hacienda y de Economía, durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, solo le quedaría revertir este libelo en el Senado.

    Aun cuando en la bancada de RN-Evópoli hay cuatro diputados que no están convencidos en aprobar, ello se compensa, por otro lado, con la pulsión mayoritaria del PDG para votar a favor de la presentación.

    Aunque el jefe del comité del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, comentó que estamos “en reflexión”, la diputada Pamela Jiles (PDG) fue más allá y ratificó que respaldará la acusación, al igual que al menos dos firmantes del escrito, Javier Olivares (PDG) y Patricio Briones (PDG).

    “Voy a aprobar la acusación constitucional. He aprobado las acusaciones constitucionales contra el exministro de Energía, contra (Carlos) Montes, he aprobado prácticamente todas las acusaciones constitucionales contra los ministros de Boric, porque fui la más fiera oposición a ese gobierno. Y lo que está en juego en esta acusación constitucional es un juzgamiento a la totalidad de la gestión de Boric, a mi juicio”, remarcó Jiles.

    La señal de la parlamentaria oscurece completamente el escenario de Grau, ya que bastarían solo 6 de votos de los 13 diputados PDG para que el texto tenga una mayoría de la Cámara, descontando incluso los cuatro desmarques del grupo RN-Evópoli.

    La derecha hoy tiene 76 votos. Si pierde un puñado de votos del sector, el libelo parte con un piso de 72 respaldos. Si a ellos se suman los tres PDG confirmados (Jiles, Briones y Olivares), llegan a 75.

    A ellos hay que sumarle el independiente René Alinco, quien también dijo que apoyará el escrito, por lo tanto, la ofensiva contra el exministro frenteamplista ya goza de una base de 76 apoyos, es decir, a dos del umbral (podrían requerir menoss en la medida que haya ausencias). Ello deja a los acusadores a un paso de avanzar a la siguiente fase en el Senado, que se constituirá en jurado, en caso de ser aprobada la presentación por parte de la Cámara.

    El problema de Grau es que los votos en suspenso hay más de los presupuestados.

    Además una decena de legisladores del PDG, los independientes opositores, Felipe Camaño (asociado a la DC) y Sebastián Videla (en la bancada liberal) se declararon en reflexión, al igual que Cristián Contreras (PDG en calidad de suspendido).

    A ellos se sumó este miércoles el diputado Héctor Barría (DC).

    “Estamos en proceso de reflexión, porque esto tiene un componente, por supuesto, jurídico, pero también es una evaluación política. No se puede soslayar que la acusación constitucional en contra de Grau también toma tintes de evaluación política del gobierno pasado, donde, lamentablemente, hoy están pagando los platos rotos profesionales que confiaron en que se ponía fin al CAE. Una gestión política que llevó a que en Chile hoy gobierne la ultraderecha, algo impensable hace 10 o 15 años. Por lo tanto, considero que hay mucho que conversar”, recalcó el parlamentario DC

    “Además, parece que al Frente Amplio les sobran los votos, porque con la Democracia Cristiana, al menos con nosotros, nadie ha conversado para tomar algunas coordinaciones”, concluyó Barría.

    Otro que estaba en suspenso era Carlos Bianchi (dentro del grupo PPD), sin embargo, él dio el martes ciertas señales de distancia.

    Más sobre:PolíticaAcusación ConstitucionalPDGPamela JilesDCNicolás Grau

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