EE.UU. sanciona a nueve personas y empresas de China e Irán por adquirir armas para la Guardia Revolucionaria

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones contra nueve personas y entidades en Irán y China, a los que acusa de haber tratado de adquirir material militar para la Guardia Revolucionaria iraní.

Los afectados por la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) son cinco ciudadanos, cuatro de ellos de nacionalidad china y el quinto iraní, además de cuatro empresas, todas con sede en Hong Kong - salvo una asentada en Shanghai-, según indicó el organismo en un comunicado.

De acuerdo al texto, los sancionados “facilitaron la adquisición de armas para la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Defensa” de Irán, mientras que una de las empresas de Hong Kong fue penalizada porque “opera dentro de la red bancaria clandestina de Irán e intentó realizar transacciones relacionadas con la adquisición de armas”.

Today, as part of Economic Fury, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned nine individuals and entities that have supported weapons procurement on behalf of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps and Ministry of Defense and Armed Forces Logistics. Treasury… — Treasury Department (@USTreasury) June 10, 2026

La cartera dirigida por Scott Bessent enmarcó estas penas en la “operación Furia Económica” contra el país asiático, con la que “ha congelado los activos del régimen iraní, afectado gravemente su economía y desmantelado la maquinaria bélica iraní”.

“El Tesoro no tolerará ningún tipo de apoyo al Ejército iraní”, aseguró la entidad en ese sentido.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció sanciones contra dos empresas y dos personas con sede en Irán y Bielorrusia por la misma causa.

La cartera diplomática estadounidense indicó que las medidas adoptadas “respaldan la aplicación de las sanciones (...) de Naciones Unidas contra Irán, reimplantadas como consecuencia directa del incumplimiento significativo por parte de Irán de sus compromisos nucleares” .