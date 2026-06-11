Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz a “todo tipo” de embarcaciones

El Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, anunció este miércoles el cierre del estrecho de Ormuz a todo tipo de embarcaciones, poco después de que el Ejército de Estados Unidos lanzara, por segunda noche consecutiva, una oleada de ataques contra distintos puntos de la República Islámica.

“Ante el inicio de los ataques del Ejército agresor de ese país -Estados Unidos- contra algunas regiones del sur de la provincia de Hormozgan, a partir de este momento, debido a la inseguridad en la región, se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación, incluidos los petroleros y los buques mercantes, y se verá afectado cualquier tipo de tráfico”, anunció el cuartel en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

⭕ Statement from the Khatam al-Anbiya Headquarters ⭕



As of this moment, and due to the insecurity in the region, the Strait of Hormuz is declared closed to all types of vessels, including oil tankers and commercial ships. Any such traffic will be targeted. 🔺Continuing… pic.twitter.com/Rj4iAKkVes — العميد ابراهيم (@Ibrahim__2__) June 10, 2026

En el mismo texto, que luego fue acompañado por un video en redes sociales, el Ejército de Irán además advirtió que “cualquier barco” que “intente atravesar” el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán “será objeto de ataques” .

Poco antes de lanzar este anuncio, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) informó de nuevos ataques “en legítima defensa” contra distintos objetivos en territorio iraní, a modo de respuesta a los bombardeos que durante la madrugada efectuaron fuerzas de Teherán contra bases e intereses estadounidenses en Bahréin, Jordania y Kuwait.