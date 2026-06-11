Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz a “todo tipo” de embarcaciones
El Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército iraní, además advirtió que cualquier barco que intente cruzar el estratégico paso marítimo “será objeto de ataques”.
El Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, anunció este miércoles el cierre del estrecho de Ormuz a todo tipo de embarcaciones, poco después de que el Ejército de Estados Unidos lanzara, por segunda noche consecutiva, una oleada de ataques contra distintos puntos de la República Islámica.
“Ante el inicio de los ataques del Ejército agresor de ese país -Estados Unidos- contra algunas regiones del sur de la provincia de Hormozgan, a partir de este momento, debido a la inseguridad en la región, se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación, incluidos los petroleros y los buques mercantes, y se verá afectado cualquier tipo de tráfico”, anunció el cuartel en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
En el mismo texto, que luego fue acompañado por un video en redes sociales, el Ejército de Irán además advirtió que “cualquier barco” que “intente atravesar” el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán “será objeto de ataques”.
Poco antes de lanzar este anuncio, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) informó de nuevos ataques “en legítima defensa” contra distintos objetivos en territorio iraní, a modo de respuesta a los bombardeos que durante la madrugada efectuaron fuerzas de Teherán contra bases e intereses estadounidenses en Bahréin, Jordania y Kuwait.
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