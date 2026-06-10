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    EE.UU. lanza nuevos ataques contra Irán: afirma que fue en respuesta a la “agresión injustificada y continuada” de Teherán

    El anuncio de la ofensiva por parte del CENTCOM se conoce después de que el presidente Donald Trump prometiera golpear al país "con fuerza" tras el intercambio de fuego entre ambas naciones.

    Por 
    Lya Rosen
    Un caza furtivo F-35B del Comando Central del Ejército de EE.UU. que vigila el mar Arábigo. Imagen @CENTCOM en X.

    El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este miércoles nuevos ataques “en legítima defensa” contra distintos objetivos en Irán, en respuesta a los bombardeos perpetrados durante la madrugada por las fuerzas iraníes contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Medio Oriente.

    “Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron a lanzar hoy, a las 5:15 p.m. ET (misma hora en Chile), nuevos ataques en legítima defensa contra múltiples objetivos en Irán, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe (Donald Trump)”, informó el organismo castrense en sus redes sociales.

    En la misma publicación, el CENTCOM señaló que “estos ataques son una respuesta a la agresión injustificada y continuada de Irán”, horas después de que el mandatario estadounidense amenazara con atacar el país asiático por segundo día consecutivo, insistiendo en que Teherán tiene que firmar ya el acuerdo que llevan semanas negociando.

    “Los golpeamos con fuerza ayer y los vamos a golpear con fuerza de nuevo hoy”, dijo Trump

    Por su parte, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, también se refirió a la negociación para concretar un acuerdo de paz, asegurando que “el presidente Trump está dispuesto a volver a la lucha si es necesario, pero le ha dado a Irán vía libre para cerrar este trato”.

    “La oportunidad está ahí, la tienen, pero están optando por jugar, están optando por aprovecharse”, dijo Hegseth, añadiendo: “Si quieren atacar, el presidente recurrirá al Departamento de Guerra . Si necesitamos negociar con bombas, negociaremos con bombas, y somos muy buenos en eso. Nadie mejor en el mundo”.

    Luego advirtió que el CENTCOM “estará ocupado esta noche (...) atacará con fuerza a Irán” y que los ataques serán “fuertes” y “claros”.

    “En definitiva, lo que hagamos esta noche servirá para impulsar nuestros intereses militares y mejorar nuestra posición diplomática”, afirmó.

    Poco después de que el Ejército de EE.UU. informara oficialmente de los nuevos ataques, medios estatales iraníes informaron haber escuchado explosiones en las ciudades portuarias de Gorgan y Bandar Abbas, como consignó The Guardian.

    Además, la cadena iraní Press TV informó que Sirik, en la costa sur de Irán, también fue alcanzada por “proyectiles enemigos”.

    Muchos de estos lugares ayer ya fueron blanco de ataques estadounidenses, porque, según sus propios funcionarios, se trata de emplazamientos de radar y centros de mando iraníes.

    Irán acusa a EE.UU. de “crimen de guerra premeditado”

    Durante este miércoles, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, acusó a EE.UU. de “atacar deliberadamente el sustento vital del pueblo iraní” al bombardear dos embalses en la zona de Bemani, en Sirik, al sur del territorio iraní, que dejaron a unas 20.000 personas sin agua potable.

    Fue a través de su cuenta en X que Baghaei señaló sobre el ataque: “Esto no es daño colateral, sino un crimen de guerra premeditado y una flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

    Agregó que “Estados Unidos debe rendir cuentas por cometer ataques tan sistemáticos y brutales contra infraestructuras vitales para la población civil”.

    Hegseth, al ser consultado por la prensa si se estaba cometiendo un crimen de guerra al atacar potencial infraestructura civil, respondió molesto, asegurando que Washington actuará contra Teherán en sus “propios términos”.

    Aunque antes hizo notar su descontento, argumentando que “ese es precisamente el tipo de pregunta hipócrita a la que estoy acostumbrado por parte de los medios de comunicación, que pone en duda los motivos de las personas de nuestro equipo, que son increíblemente profesionales e increíblemente eficaces”.

    “Los atacaremos con contundencia, en nuestros propios términos, contra los objetivos que mejoren el entorno en el que podemos operar y que socaven las capacidades que Irán pretende tener”, apuntó el secretario de Defensa.

    Más sobre:Estados UnidosCENTCOMIránAtaquesDonald TrumpPete HegsethEsmaeil BaghaeiMundo

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