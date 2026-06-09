SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cámara aprueba proyecto de ley que aplica medidas de control de identidad en fronteras e instalaciones estratégicas

    La medida otorga nuevas facultades a funcionarios policiales; además de solicitar la cédula de identidad, podrán registrar vestimentas, equipaje y vehículos en las áreas designadas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Límite fronterizo de Chile y Perú. Patricio_Banda

    La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que permite la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones.

    El proyecto de ley busca permitir a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) realizar controles de identidad preventivos junto con el registro de vestimentas, equipaje y vehículos. Según se ha explicado, la iniciativa busca reforzar la seguridad nacional ante el crimen organizado.

    Dentro de ello, por 66 votos a favor, 47 en contra y tres abstenciones, la Cámara Baja aprobó la medida, la cual pasará al Senado para continuar su debate.

    Las características principales del proyecto incluyen:

    • Zonas de aplicación: Los lugares que estarían dentro de la ley han sido los cruces fronterizos, áreas adyacentes a la línea de frontera (con un límite de hasta 10 kilómetros hacia el interior), espacio marítimo e instalaciones de infraestructura crítica, como puertos, aeropuertos, hospitales y centros energéticos.
    • Nuevas facultades: Además de solicitar la cédula de identidad, los funcionarios policiales están habilitados para registrar vestimentas, equipaje y vehículos de las personas en las áreas designadas sin necesidad de una sospecha previa.
    Más sobre:Cámara de DiputadosMigraciónControl de FronterasControl de Identidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte ordena a Contraloría abstenerse de solicitar datos sensibles sobre beneficiarios de programas de salud trans

    Bancada de RN opta por la libertad de acción de sus diputados para enfrentar votación de AC contra Grau en la Cámara

    La última cinta de Pedro Almodóvar polariza a la crítica y el director salta a la novela

    De Sabrina Carpenter a Benedict Cumberbatch: un desfile de estrellas en el nuevo video de Madonna

    “A los pies del árbol”: Patricia Rivadeneira habita la cabeza de Humberto Maturana en GAM

    Gobierno implementa régimen de máxima seguridad en Complejo Penitenciario La Serena

    Lo más leído

    1.
    Diputados presentan proyecto para sancionar con penas de cárcel la instalación de rucos en espacios públicos

    Diputados presentan proyecto para sancionar con penas de cárcel la instalación de rucos en espacios públicos

    2.
    Bachelet expone sus propuestas en nuevo debate por la Secretaría General de la ONU en Ginebra

    Bachelet expone sus propuestas en nuevo debate por la Secretaría General de la ONU en Ginebra

    3.
    Frei defiende su cargo de embajador y lanza dardos al PC y al PS: “Hay una polarización como en ninguna parte del mundo”

    Frei defiende su cargo de embajador y lanza dardos al PC y al PS: “Hay una polarización como en ninguna parte del mundo”

    4.
    Diputados ingresan libelo contra Grau y gobierno espera que no se inicie una espiral de acusaciones

    Diputados ingresan libelo contra Grau y gobierno espera que no se inicie una espiral de acusaciones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?
    Chile

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Corte ordena a Contraloría abstenerse de solicitar datos sensibles sobre beneficiarios de programas de salud trans

    Cámara aprueba proyecto de ley que aplica medidas de control de identidad en fronteras e instalaciones estratégicas

    FinteChile elige nuevo directorio y José Gabriel Carrasco se mantiene como presidente
    Negocios

    FinteChile elige nuevo directorio y José Gabriel Carrasco se mantiene como presidente

    Incautan equipos de BancoEstado por investigación del caso de lavado de dinero ligado al Tren de Aragua

    Banco de Chile se asocia con filial de grupo Penta para financiamiento de compra de autos usados

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina
    Tendencias

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    “Nos hacen reír aún más que el Barcelona”: la desopilante guerra tuitera entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid
    El Deportivo

    “Nos hacen reír aún más que el Barcelona”: la desopilante guerra tuitera entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

    Nicolás Massú sorprende y asume un nuevo desafío como entrenador del número uno de Argentina

    Una histórica oferta de US$ 150 millones: Atlético Madrid le da un portazo al Real Madrid en su deseo de fichar a Julián Álvarez

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026
    Tecnología

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    La última cinta de Pedro Almodóvar polariza a la crítica y el director salta a la novela
    Cultura y entretención

    La última cinta de Pedro Almodóvar polariza a la crítica y el director salta a la novela

    De Sabrina Carpenter a Benedict Cumberbatch: un desfile de estrellas en el nuevo video de Madonna

    “A los pies del árbol”: Patricia Rivadeneira habita la cabeza de Humberto Maturana en GAM

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general
    Mundo

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general

    Trump afirma que Irán derribó un helicóptero estadounidense y que Washington “debe” responder

    Keiko Fujimori dice que espera hablar con Kast tras los resultados y plantea que los países deben tomar medidas conjuntas en seguridad

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana