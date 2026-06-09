Cámara aprueba proyecto de ley que aplica medidas de control de identidad en fronteras e instalaciones estratégicas

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que permite la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones.

El proyecto de ley busca permitir a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) realizar controles de identidad preventivos junto con el registro de vestimentas, equipaje y vehículos . Según se ha explicado, la iniciativa busca reforzar la seguridad nacional ante el crimen organizado.

Dentro de ello, por 66 votos a favor, 47 en contra y tres abstenciones, la Cámara Baja aprobó la medida , la cual pasará al Senado para continuar su debate.

Las características principales del proyecto incluyen: