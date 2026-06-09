Cámara aprueba proyecto de ley que aplica medidas de control de identidad en fronteras e instalaciones estratégicas
La medida otorga nuevas facultades a funcionarios policiales; además de solicitar la cédula de identidad, podrán registrar vestimentas, equipaje y vehículos en las áreas designadas.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que permite la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones.
El proyecto de ley busca permitir a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) realizar controles de identidad preventivos junto con el registro de vestimentas, equipaje y vehículos. Según se ha explicado, la iniciativa busca reforzar la seguridad nacional ante el crimen organizado.
Dentro de ello, por 66 votos a favor, 47 en contra y tres abstenciones, la Cámara Baja aprobó la medida, la cual pasará al Senado para continuar su debate.
Las características principales del proyecto incluyen:
- Zonas de aplicación: Los lugares que estarían dentro de la ley han sido los cruces fronterizos, áreas adyacentes a la línea de frontera (con un límite de hasta 10 kilómetros hacia el interior), espacio marítimo e instalaciones de infraestructura crítica, como puertos, aeropuertos, hospitales y centros energéticos.
- Nuevas facultades: Además de solicitar la cédula de identidad, los funcionarios policiales están habilitados para registrar vestimentas, equipaje y vehículos de las personas en las áreas designadas sin necesidad de una sospecha previa.
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